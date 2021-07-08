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大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

聯合新聞網 / 綜合報導
中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)
中島會帶著娃娃一起出門，拍拍美照。(擷自推特「keroromitann」)

近年有些人為解決生理需求，會購買「情趣娃娃」陪伴自己，對他們來說，情趣娃娃的存在不再是一個工具，更是一個「靈魂伴侶」。日本一名66歲大叔中島千滋也有6個情趣娃娃，每天吃飯、睡覺、洗澡都要在一起，甚至覺得情趣娃娃的存在比家人重要，對此，中島千滋的老婆知道後沒有感到生氣，反而很支持中島千滋的愛好。

根據日媒報導，66歲中島千滋和妻子彌生結婚多年，兩人育有一對兒女，但看似平凡的家庭，中島卻深愛6個情趣娃娃，彌生不僅沒有反對，反而相當支持丈夫與情趣娃娃的「愛情」。中島表示，他曾經從長島出差到東京，有很長一段時間必須在外租屋，內心也變得很寂寞，就在10年前，他因緣際會購買人生第一個情趣娃娃「沙織」，就此開啟他收藏情趣娃娃的旅程。

中島透露，他跟其他單身男子一樣，一開始把情趣娃娃當成洩慾工具，不過有一天，他認真端詳「沙織」的皮膚、眼睛、頭髮，以及她的迷人笑容，頓時間讓中島著迷，感受到前所未有的「溫暖」，便徹底愛上情趣娃娃，後來陸續收藏5個。

中島表示，家中6個情趣娃娃都有自己的姓名，他每日會幫她們更換衣服，一起出門逛街，甚至洗澡、睡覺、吃飯都形影不離，也會發生性行為，中島也說，6個娃娃是他生命中無法割捨的一部分，她們的地位甚至比家人重要。

中島說道，他不會刻意隱藏情趣娃娃的存在，有時會將娃娃帶到公司，但公司無法接受並辭退他，他也為此換好多份工作，另外，他帶著娃娃逛街時，有些民眾會覺得很可愛想一起拍照，也有人會問他奇怪的問題，例如「你在街上做性治療嗎？」

中島坦言，他失業很久，生活上確實過得拮据，但他並不後悔，直到去年和一家國外廠商合開一家情趣娃娃商店，他有了一份嶄新的工作。他透過這家店認識到更多愛好者，工作也變得有趣多了，未來他希望AI（人工智能）可以安裝在娃娃上，讓娃娃在護理領域上能陪伴獨居老人說話。

「沙織」若有似無的微笑，和栩栩如生的臉龐，深深吸引了中島千滋。(擷自推特「ker...
「沙織」若有似無的微笑，和栩栩如生的臉龐，深深吸引了中島千滋。(擷自推特「keroromitann」)

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