我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地總統遇刺細節曝光 紐時：身中至少12槍 左眼被挖出

葡萄怎麼挑才多汁鮮甜？4訣竅報你知 排列緊密度是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
成熟的葡萄酸甜多汁，若不注意挑選，那麼買到的很有可能非常酸澀，因此挑選葡萄是一門學問。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
成熟的葡萄酸甜多汁，若不注意挑選，那麼買到的很有可能非常酸澀，因此挑選葡萄是一門學問。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

台灣是水果王國，各種鮮甜多汁的水果種類都有，當中葡萄也深受許多人喜愛，但葡萄要怎麼挑才好吃呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》列出4項挑選重點，其中排列的緊密度是關鍵，「緊密」或「稀疏」區別很大，一不小心可能會買到酸溜溜的葡萄。

《小茉莉美食記》表示，成熟的葡萄酸甜多汁，若不注意挑選，那麼買到的很有可能非常酸澀，因此挑選葡萄是一門學問，作者也分享4項挑選撇步。

1.看外表

作者表示買葡萄不是顏色越鮮豔越好，通常購買時會看到其表面覆蓋一層白色的霜，有人會覺得很髒因此不願意買，其實這層白霜是葡萄生長的過程中自然形成的，被稱為「果粉」，也是判斷新鮮與否的標準，「越是新鮮優質的葡萄，其表面的果粉越均勻細膩，反之如果表面的果粉已經脫落了，則說明存放時間較久不新鮮了」。

2.看果柄

作者說果柄是葡萄與葡萄藤的連接紐帶，果柄的顏色代表葡萄採摘的時間長短，「果柄越綠的代表葡萄越新鮮，反之發黃或變為褐色並且有些乾癟了，則說明葡萄已經不新鮮了，內部的果肉口感也會比較差」。

3.看葡萄粒的排列情況

一般人購買時都是成串的買，要注意拿起時不要有很多葡萄粒散落的，這種代表新鮮度差，掉落的果肉可能已經變質了。

另外還要注意排列情況，有的葡萄粒是顆顆飽滿圓潤的，相對來說比較鬆散，有的則是緊密排列在一起，還有的葡萄粒甚至被擠變形了，那麼購買時到底要選哪一種？作者建議要選擇相對來說比較鬆散的，因為這樣的葡萄每一顆都生長充分，吸收了充足的陽光和養分，那麼甜度也會比較高，相反地如果排列緊密，有的葡萄光照不均勻，那麼吃起來會比較酸澀。

4.聞氣味

品質越好的葡萄，其果漿越濃，香味也就越濃，吃起來味道也就越甜，如果味道很淡或沒味道，品質就比較差；若聞到酸味或是酒精味，則說明葡萄已經壞掉了。

美食 台灣

上一則

紫外線如何殺死COVID病毒 東京大學台灣博士生解密

延伸閱讀

我有一條尼龍褲

我有一條尼龍褲
中國對葡萄酒徵收進口關稅 澳洲向WTO提申訴

中國對葡萄酒徵收進口關稅 澳洲向WTO提申訴
葡萄7大好處 你吃了沒？

葡萄7大好處 你吃了沒？
豆腐料理2款

豆腐料理2款

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。(pexels)

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

2021-07-07 01:53
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬

Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療