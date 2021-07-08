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丹麥7層樓高沙堡矗立海灘 刷新金氏世界紀錄

中央社／哥本哈根7日綜合外電報導
丹麥布洛克豪斯沙灘上一座20多公尺、約7層樓高的沙堡，高度刷新金氏世界紀錄。取材自Instagram
丹麥布洛克豪斯沙灘上一座20多公尺、約7層樓高的沙堡，高度刷新金氏世界紀錄。取材自Instagram

丹麥濱海小鎮布洛克豪斯（Blokhus）一處沙灘上，一座全世界最高沙堡剛完工，這座20多公尺、約7層樓高的沙堡，重5000公噸，刷新兩年前德國一座沙堡寫下的金氏世界紀錄。

丹麥這座沙堡高21.16公尺，比金氏世界紀錄（Guinness World Records）保持者德國2019年建造的沙堡高度17.66公尺，高出約3公尺。

沙雕師總共用了4860公噸沙子，才完成這座精雕細琢的沙堡，它的結構外型讓人聯想到金字塔。

荷蘭籍創作者史蒂格（Wilfred Stijger）在來自世界各地最優秀的30名沙雕師協助下，完成這個作品，他說作品靈感來自新型冠狀病毒。沙堡最上方是佩戴著皇冠的冠狀病毒模型。

史蒂格說：「它主宰我們生活的各個層面。」

「它告訴你要怎麼做....它告訴你不要接近家人，不要到美好的地方。不要從事活動，乖乖待在家裡。」

為了讓沙堡穩固，沙中含有約10%的黏土，並在完成後塗上一層膠，讓沙堡禁得起秋冬的寒冷和強風。

布洛克豪斯居民很高興看到沙堡結合了風浪板、風箏衝浪、濱海小屋和燈塔等當地特色。

這座沙堡預期雖可以挺過秋冬的寒冷和強風，但難以抵擋春天的霜凍，恐怕只能矗立在海邊直到明年2、3 月。

德國

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