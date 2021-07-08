「衝破大樓外牆啦」超萌3D巨型貓咪現身東京

日本東京都新宿站外一棟建物外牆上，近日出現一隻巨大三花貓，吸引不少民眾特地前來朝聖。（取材自推特）

超巨大的三花貓現身在東京 新宿的街頭，超萌Q的探頭看著街上的人們，徹底療癒了在疫情下，紛亂心情的人們。這是東京新宿東口的全新創意，被稱為「Cross Shinjuku Vision」在建築物頂樓設置了超大尺寸的LED螢幕，高達三層樓，每天播送具有錯視3D風格的圖像，而因為出現巨型三花貓的圖像，成為日本社群 上的討論焦點。

在巨大的螢幕上，突然出現的巨型貓咪，彷彿好奇的望著四周，更如同從大樓頂部探出頭來，讓經過的東京人們，都大呼「卡哇伊」。

根據設置的單位表示，透過巨型LED，並透過螢幕的形狀，創造出具有3D的視覺效果，位於新宿東口的廣告，主要目的是透過影像來行銷，製作公司表示，「巨型的貓咪出現，能為人們帶來驚喜、歡笑與療癒感」，而也徹底達成這個效果，相關的影片在日本社群爆紅，不少人都想要親眼見識巨型貓咪的現身。

這隻巨大三花貓在看起來睡得很舒服的下個瞬間，因為快要掉下平台而驚醒，然後四處張望著新宿街頭。

其實這是利用3D技術做成的立體影像，但因為太過逼真，看起來就像真的貓趴在建築物外牆上。

一名在場觀看的女大學生說，「看起來就像要跑出來一樣」。

現場一對夫婦說，只為了看這隻巨貓所以來到新宿，「真可愛，如果真的有這樣一隻巨貓，也許會讓人很開心」。

這個戶外電視牆的巨型螢幕大小超過150平方公尺，畫質相當於4K，是日本境內最大的戶外電視牆。由於是曲面螢幕，所以可展現出平面螢幕達不到的3D效果。

巨型戶外電視牆將於本月12日起正式啟用，或許將成為新宿地區的新觀光景點。

來源：CROSS SPACE