我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

「衝破大樓外牆啦」超萌3D巨型貓咪現身東京

編譯中心／綜合報導
日本東京都新宿站外一棟建物外牆上，近日出現一隻巨大三花貓，吸引不少民眾特地前來朝聖。（取材自推特）
日本東京都新宿站外一棟建物外牆上，近日出現一隻巨大三花貓，吸引不少民眾特地前來朝聖。（取材自推特）

超巨大的三花貓現身在東京新宿的街頭，超萌Q的探頭看著街上的人們，徹底療癒了在疫情下，紛亂心情的人們。這是東京新宿東口的全新創意，被稱為「Cross Shinjuku Vision」在建築物頂樓設置了超大尺寸的LED螢幕，高達三層樓，每天播送具有錯視3D風格的圖像，而因為出現巨型三花貓的圖像，成為日本社群上的討論焦點。

在巨大的螢幕上，突然出現的巨型貓咪，彷彿好奇的望著四周，更如同從大樓頂部探出頭來，讓經過的東京人們，都大呼「卡哇伊」。

根據設置的單位表示，透過巨型LED，並透過螢幕的形狀，創造出具有3D的視覺效果，位於新宿東口的廣告，主要目的是透過影像來行銷，製作公司表示，「巨型的貓咪出現，能為人們帶來驚喜、歡笑與療癒感」，而也徹底達成這個效果，相關的影片在日本社群爆紅，不少人都想要親眼見識巨型貓咪的現身。

這隻巨大三花貓在看起來睡得很舒服的下個瞬間，因為快要掉下平台而驚醒，然後四處張望著新宿街頭。

其實這是利用3D技術做成的立體影像，但因為太過逼真，看起來就像真的貓趴在建築物外牆上。

一名在場觀看的女大學生說，「看起來就像要跑出來一樣」。

現場一對夫婦說，只為了看這隻巨貓所以來到新宿，「真可愛，如果真的有這樣一隻巨貓，也許會讓人很開心」。

這個戶外電視牆的巨型螢幕大小超過150平方公尺，畫質相當於4K，是日本境內最大的戶外電視牆。由於是曲面螢幕，所以可展現出平面螢幕達不到的3D效果。

巨型戶外電視牆將於本月12日起正式啟用，或許將成為新宿地區的新觀光景點。

來源：CROSS SPACE

東京 日本 社群

上一則

7月8日星座運勢 雙子愛情逢春 巨蟹善用分析

下一則

15歲少女被殺人犯性侵綁架18小時 趁嫌睡著…成功脫逃

延伸閱讀

產經：日本政府考慮宣布東京第四度進入緊急狀態

產經：日本政府考慮宣布東京第四度進入緊急狀態
東京柚子拉麵網紅店阿夫利 南加開幕人潮爆滿

東京柚子拉麵網紅店阿夫利 南加開幕人潮爆滿
東京防疫措施擬延長 奧運觀眾上限可能減半

東京防疫措施擬延長 奧運觀眾上限可能減半
小池百合子鋪路重返中央？東京都議會選舉不挺自家人

小池百合子鋪路重返中央？東京都議會選舉不挺自家人

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。(pexels)

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

2021-07-07 01:53
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量