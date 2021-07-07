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搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

編譯中心 / 綜合報導
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自tiktok@the.walker.twins)
男搭機遇到後座乘客光腳入侵扶手。(取材自[email protected])

一名加拿大男子日前搭飛機時，坐他後方的乘客將腳跨在他座位旁的扶手，讓男子心生不悅決定拿身邊物件「回敬」這名擾人的乘客。他拍下事發過程放到社群平台，獲得網友肯定表示：「想不到其他更棒的方法！」

男子在影片中拿起手上的礦泉水倒向那隻腳，腳立刻縮回後座。許多網友認同男子的作法，網友nocturnal_signal誇男子做得好，「給那些不尊重其他人的人一些顏色瞧瞧。」

但不少網友覺得男子的做法太客氣。網友提到：「我會在倒水的同時在腳上方打噴嚏。」網友selflessgunman說：「我會緊抓住那隻腳不放，它入侵我的地盤就是我的腳了！」網友jdrizzle444建議：「應該跟空服員要杯滾燙的熱水或咖啡。」網友westwriter48指出：「我會狠狠踩那隻腳。」網友Bailey Barrow表示他會手肘重擊那隻腳，再說：「沒看到有隻腳在這！」

不過也有網友質疑影片真實性，網友M就認為：「這應該是設計好的橋段。」網友Worldgonecrazy也猜測：「後面坐的應該是朋友，飛機上很少遇見這麼失禮的人。」

@the.walker.twins

Had to do something 🥴 #airplane #travel #situation #viral #foryou

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