感人 癌末弟想喝好市多蘋果汁 網友接力4小時送達

一名女子上網求助，為癌末弟弟完成喝好市多（Costco）蘋果汁的心願。（取材自批踢踢）

台灣台中市一名女子為了癌末弟弟想喝好市多 （Costco）的一款蘋果 汁，卻因中市的2家好市多缺貨而上網求助，熱心網友送來蘋果汁幫忙達成心願，代收蘋果汁的藥局 也為網友愛心感動。

有女網友上批踢踢八卦版求助說，癌末的弟弟多日沒有進食，卻突然想喝好市多的蘋果汁，但台中市2家好市多都沒進貨，希望有好心人士割愛賣她1罐，並送到中國醫藥大學附設醫院的急重症中心門口。這則貼文發表後，在網站上引發眾多網友熱烈討論及迴響。

貼文的女網友表示，願意出千元台幣高價買蘋果汁，並請在中國附醫附近的瑞昌藥局代收蘋果汁。

發徵求文後短短4小時內，就有4罐蘋果汁從全台各地送到姐姐手中，期間也有不少網友幫忙連繫蘋果汁廠商、更新路況進度，讓女網友感動直呼「謝謝眾位鄉民協助，我先給弟弟喝，大家的大恩，請容我之後再報答」。

據瑞昌藥局人員了解，下午共有3組網友送來蘋果汁，其中第1組網友有連繫上癌末患者的姊姊親自送到醫院，而第2組及第3組網友則是送到藥局來，其中第3組網友更是從北部專程送過來，大家都為了幫忙姊姊完成心願，過程讓人很感動。

瑞昌藥局表示，熱心網友送來的蘋果汁已由中國附醫的員工前來，拿回醫院。中國附醫也指出，網友送來的蘋果汁已經收到了。

即使是繁忙的上班日，網友們還是一路緊追最新進度，紛紛留言集氣表示「弟弟加油！醒來就有好多蘋果汁了」、「看八卦版看到快哭了」、「太久沒看到感動的文章了」、「推善良的人們」、「希望可以完成這個願望，大家好有愛喔」、「台灣真的很暖」、「這效率太高了吧」、「望原PO弟弟有奇蹟發生」。