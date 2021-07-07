我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密樓塌第15天「無機會」找到生還者 盡力尋回遺體

海地總統自宅遭暗殺 法新社：多名兇嫌已落網

感人 癌末弟想喝好市多蘋果汁 網友接力4小時送達

中央社／台中7日電
一名女子上網求助，為癌末弟弟完成喝好市多（Costco）蘋果汁的心願。（取材自批踢踢）
一名女子上網求助，為癌末弟弟完成喝好市多（Costco）蘋果汁的心願。（取材自批踢踢）

台灣台中市一名女子為了癌末弟弟想喝好市多（Costco）的一款蘋果汁，卻因中市的2家好市多缺貨而上網求助，熱心網友送來蘋果汁幫忙達成心願，代收蘋果汁的藥局也為網友愛心感動。

有女網友上批踢踢八卦版求助說，癌末的弟弟多日沒有進食，卻突然想喝好市多的蘋果汁，但台中市2家好市多都沒進貨，希望有好心人士割愛賣她1罐，並送到中國醫藥大學附設醫院的急重症中心門口。這則貼文發表後，在網站上引發眾多網友熱烈討論及迴響。

貼文的女網友表示，願意出千元台幣高價買蘋果汁，並請在中國附醫附近的瑞昌藥局代收蘋果汁。

發徵求文後短短4小時內，就有4罐蘋果汁從全台各地送到姐姐手中，期間也有不少網友幫忙連繫蘋果汁廠商、更新路況進度，讓女網友感動直呼「謝謝眾位鄉民協助，我先給弟弟喝，大家的大恩，請容我之後再報答」。

據瑞昌藥局人員了解，下午共有3組網友送來蘋果汁，其中第1組網友有連繫上癌末患者的姊姊親自送到醫院，而第2組及第3組網友則是送到藥局來，其中第3組網友更是從北部專程送過來，大家都為了幫忙姊姊完成心願，過程讓人很感動。

瑞昌藥局表示，熱心網友送來的蘋果汁已由中國附醫的員工前來，拿回醫院。中國附醫也指出，網友送來的蘋果汁已經收到了。

即使是繁忙的上班日，網友們還是一路緊追最新進度，紛紛留言集氣表示「弟弟加油！醒來就有好多蘋果汁了」、「看八卦版看到快哭了」、「太久沒看到感動的文章了」、「推善良的人們」、「希望可以完成這個願望，大家好有愛喔」、「台灣真的很暖」、「這效率太高了吧」、「望原PO弟弟有奇蹟發生」。

蘋果 藥局 好市多

上一則

Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬

下一則

身高210公分「世界最高馬」在威州過世

延伸閱讀

友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎 網曝好市多烤雞極致吃法

友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎 網曝好市多烤雞極致吃法
排第10類不等了 台退休教師飛美打疫苗

排第10類不等了 台退休教師飛美打疫苗
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
休士頓美福藥局捐千件防護衣 歡迎入境者打疫苗

休士頓美福藥局捐千件防護衣 歡迎入境者打疫苗

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。(pexels)

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

2021-07-07 01:53

精彩推薦

超人氣

更多 >
愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷