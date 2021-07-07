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俄羅斯開發特製傘具 軍犬跟傘兵一起空降戰場

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯的新式軍犬特製傘具目的是讓一隻重達100磅（45.3公斤）的軍犬跟著一位傘兵空降到戰場。負責測試的傘兵說，當機門打開時，就會有風跟噪音，多虧領犬員讓狗冷靜下來。取材自DAILYMAIL
俄羅斯的新式軍犬特製傘具目的是讓一隻重達100磅（45.3公斤）的軍犬跟著一位傘兵空降到戰場。負責測試的傘兵說，當機門打開時，就會有風跟噪音，多虧領犬員讓狗冷靜下來。取材自DAILYMAIL

俄羅斯官方軍媒日前公布最新軍演影像，可見到一款新式傘具經過實測，能讓軍犬跟著傘兵一起降落到戰區。

每日郵報6日報導，俄羅斯常使用犬隻「安全部隊」投入軍事與搜救任務，卻不曾有過軍犬傘降系統。新的特製傘具由技術動力集團（Technodinamika Group）開發，目的是讓一隻重達100磅（45.3公斤）的軍犬跟著一位傘兵空降到戰場，或是利用特製的雙人套具（Tandem Harness），讓一位傘兵、一位領犬員跟軍犬一起跳傘。

影片來源：YouTube

俄國國防部的Zvezda電視台指出，至目前的測試已證明軍犬能從3962公尺高處傘降，還稱「首度測試期間就揭露一個驚人的事實，即使從數公里的高度，狗也能觀察與試著用爪子抓住地面。之前，一般相信狗無法看得那麼遠」。

負責測試的傘兵托波科夫（Andrey Toporkov）說，狗必須為跳傘做特別準備，「我們已經跳過8次傘，最重要的事情是帶著狗進到飛機，牠們能忍受飛行，甚至透過窗戶眺望雲層。當機門打開時，就會有風跟噪音，多虧領犬員讓牠們冷靜下來，只要領犬員參與跳傘就一點問題都沒有」。

托波科夫指出，當軍犬要單獨跟一位陌生傘兵跳傘時，狀況會「更加困難」，「你必須提前熟悉這隻狗，經飼主允許撫摸與餵牠，這樣狗之後才會信任你。你自己不能害怕，狗會感覺到一切」。

報導指出，普亭總統曾親自前往工廠考察，技術動力集團的目標是今年年底完成軍犬傘降系統的實驗，倘若最終測試成功，將從明年開始把設備交付給俄羅斯國防部。

技術動力集團首席傘具設計師科津（Alexey Kozin）表示，初步試驗就沒有發現任何誤差或負面結果，「跳完傘的狗能適當地聽話，準備著陸立即完成指定任務」，並強調新傘具適用於幾乎每一隻服務於執法機構的狗，下一步還將研究軍犬從8千公尺高度跳傘的可能性。

俄羅斯總統普亭曾親赴工廠考察新式軍犬特製傘具的開發。技術動力集團的目標是今年年底...
俄羅斯總統普亭曾親赴工廠考察新式軍犬特製傘具的開發。技術動力集團的目標是今年年底完成軍犬傘降系統的實驗，倘若最終測試成功，將從明年開始把設備交付給俄羅斯國防部。取材自The Sun
俄羅斯官方軍媒日前公布最新軍演影像，可見到一款新式傘具經過實測，能讓軍犬跟著傘兵...
俄羅斯官方軍媒日前公布最新軍演影像，可見到一款新式傘具經過實測，能讓軍犬跟著傘兵一起空降到地面。俄國國防部的Zvezda電視台指出，至目前的測試已證明軍犬能從3962公尺高處傘降。取材自DAILYMAIL
俄羅斯官方軍媒日前公布最新軍演影像，可見到一款新式傘具經過實測，能讓軍犬跟著傘兵...
俄羅斯官方軍媒日前公布最新軍演影像，可見到一款新式傘具經過實測，能讓軍犬跟著傘兵及領犬員一起空降到地面。取材自DAILYMAIL

俄羅斯 國防部 普亭

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