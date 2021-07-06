我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共同社：北京考慮由副總理孫春蘭出席東京奧運開幕式

路透：曹國偉與中企聯手 推動微博下市 價值達200億

比利時11歲神童大學畢業 立志研發人工器官

中央社／布魯塞爾6日專電
比利時「神童」西蒙和父母合影。Getty Images
比利時「神童」西蒙和父母合影。Getty Images

比利時「神童」西蒙（Laurent Simons）以11歲幼齡取得安特衛普大學物理學學士學位，僅花1年時間完成通常需要3年的學習，接下來他將攻讀碩士及博士學位，並立定志向研發人工器官。

西蒙的父母來自比利時及荷蘭，因此這位天賦異稟的小孩動向是比利時及荷蘭媒體關注焦點，今天比媒及荷媒均大幅報導安特衛普（Antwerp）大學證實，他以11歲的年紀取得物理學學士學位。

綜合媒體報導，西蒙除僅花了1年時間便完成通常需要3年的學習，而且也已經開始先修讀一些碩士課程，學習速度不斷超車，有比利時「神童」之稱。

他8歲時在比利時完成中學教育，然後2019年前往荷蘭愛因霍芬（Eindhoven）科技大學學習電機工程，他的父母原本希望西蒙能創下9歲大學畢業的世界紀錄，但因校方認為除有一些考試評量未完成外，也希望避免給予小孩過多壓力以及發展觀察及批判能力，建議延至2020年中畢業，父母與校方發生岐見後，導致西蒙離開愛因霍芬科技大學。

外媒曾報導西蒙智商145，全球數所知名大學注意到這位天賦異稟小孩並邀請前往修讀碩博士學位。他的父母一度表示可能會轉往美國唸書，但後來因2019冠狀病毒疾病（Covid-19）爆發全球大流行，因此留在安特衛普大學就讀。

西蒙對媒體表示，自己志向是研發人工器官， 這是他學習物理學的原因，且想盡可能吸收知識，未來能夠善用這些學問。

西蒙的父親說，老師形容西蒙像「海綿」，學習力異常強大，西蒙的母親則曾開玩笑說，兒子如此頭好壯壯的原因大概是她「懷孕時吃了很多魚」。

美國 教育

上一則

腎友接種疫苗不可多喝水 以免引發肺水腫

下一則

任天堂推出OLED升級版Switch 售價349.99美元

延伸閱讀

非裔女星挺比爾柯斯比 霍華德大學院長職恐不保

非裔女星挺比爾柯斯比 霍華德大學院長職恐不保
比利時駐韓大使夫人相雪秋 再爆與清潔工肢體衝突

比利時駐韓大使夫人相雪秋 再爆與清潔工肢體衝突
場邊人語／大學棒賽 密大出彩

場邊人語／大學棒賽 密大出彩
比利時專家示警 Delta病毒正透過年輕人傳播

比利時專家示警 Delta病毒正透過年輕人傳播

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35
台灣一網友的老公到好市多購買四種食品。圖／取自臉書

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

2021-07-05 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死
中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒