如何與新冠病毒共處？衛報：與流感仍有關鍵性差異

英國準備進一步放寬新冠病毒的防疫限制，相關防疫規則將被「個人決定」所取代，將學習「與新冠病毒一同生活」，就像面對季節流行性感冒一樣。(Getty Images)

隨著英國 準備進一步放寬面對新冠病毒的防疫限制，人們似乎已經達到這長達兩年疫情 的一個臨界點，相關防疫規則將被「個人決定」所取代，現在更時常討論到「與新冠病毒一同生活」，就像我們面對季節流行性感冒一樣。

這場疫情已經引發無數次新冠病毒和流型性感冒之間的比較，而兩者確實有一些共同點。首先，兩者都是具傳染性、且可能致命的呼吸道病毒。它們可以通過懸浮粒子、飛沫和受感染的表面傳播，同時還有一些相同的症狀，比如發燒、咳嗽、頭痛和疲勞等。而在即將到來的冬天，英國國民保健署（NHS）面臨的一項挑戰便是如何區分新冠與流感患者。

不過新冠病毒和流感之間仍存在對公共衛生至關重要的顯著差異。新冠病毒的傳播速度比流感快，並可能導致更嚴重的疾病，同時其症狀需要更長時間才能顯現，而且人體具有傳染性的時間更長，使得他們更容易傳染給他人。此外，新冠病毒比流感更致命的主要原因為「老年人容易感染」，在2015-16年，以及2018-19年的3個合併流感季節中，季節性流感在英國造成約4萬4505人死亡，相當於2021年前9周的新冠死亡人數。

迄今為止，英國憑藉接種疫苗將新冠確診者住院的風險降低90%以上，死亡人數也大幅下降、過去一周每天不到20人，但疫苗在預防死亡方面的作用遠大於病毒傳播，因此預計新冠病毒的傳播在接下來一段時間內仍會上升。流行疾病的規模越大、病毒找到未接種疫苗或疫苗保護力不足的弱勢人群的機會就越大，雖然疫苗極大削弱感染後死亡的可能性，但它們不太可能完全遏止傳播。

不過，新冠病毒、流感和針對它們的疫苗之間的差異很容易掩蓋一個更根本的問題：「學習像應對流感一樣地與新冠病毒一同生活並不意味著社會可以從容應對」。

面對流感，每年都會有全面的全球監測系統檢測哪些變種流感出現、傳播且有可能在下一個季節構成威脅，這將決定哪些病毒株進入「年度流感疫苗 」之列、接著研發推出，整個流感季節期間、公共衛生當局也會發布確診數，並在需要時更新醫療指南方針。

而目前還沒有這樣的系統來面對新冠病毒，儘管運行良好的機器可以保護世界免受流感的侵害，但事實上，每年冬天流感仍會給NHS帶來巨大壓力、有時會將其推向崩潰的邊緣。對於衛生服務部門來說，與新冠病毒共存意味著「接下來每個冬天要學習如何面對新冠病毒和流感的雙重浪潮」。