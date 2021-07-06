研究學者預估：2100年人類最高壽命 將超過125歲

目前在世最長壽人瑞為112歲的Emilio Flores Márquez。（取材自guinnessworldrecords）

華盛頓大學（University of Washington）6月底發表的研究顯示，人類最長壽命在21世紀將繼續上升，有可能高達125歲以上。

該研究主要作者皮爾斯（Michael Pearce）和華盛頓大學社會統計學教授拉夫特力（Adrian Raftery）利用統計學的貝氏推論（Bayesian inference）估算目前全球最高齡紀錄122歲勢必被打破，本世紀極有可能出現125至132歲的人瑞。

皮爾斯和拉夫特力參考馬克思普朗克人口統計研究所最新的國際長壽數據庫，計算人類活過110歲的概率以及最長壽命。該數據庫追蹤10個歐洲國家以及加拿大 、日本 和美國 壽命達到110歲以上的超級人瑞（supercentenarian）。

皮爾斯和拉夫特力預測2020年至2100 年13個國家及地區最長壽命，並發現本世紀打破目前最長壽紀錄1997年過世法國婦女卡爾芒（Jeanne Calment）的122歲又164天機率接近100%。本世紀出現124歲人瑞的機率高達99%，出現127歲人瑞的機率達68%，出現130歲人類的機率下降至13%，而出現135歲以上人瑞的機率則是「極低」。

拉夫特力提到極長壽人瑞仍非常罕見，他們代表了特定族群。即使隨著人口增長和醫療保健進步，特定年齡之後的死亡率仍會趨於平緩，活到110歲的人再活1年的機率跟活到114歲的人大致都是50%。

拉夫特力解釋：「一旦人們到110歲，便會以同樣速度死去。他們已經克服了許多障礙好比疾病。他們的死因與影響年輕人的因素不同。他們是精挑細選、非常健壯的一個群體。」