冰島「周休3日」實驗成功 工時縮短效率卻增加

有關將周休二日延長為三日的相關討論近年經常被提出討論，而根據最新研究指出，冰島投入「一周工作4天」的實驗取得「壓倒性的成功」。(美聯社)

有關將周休二日延長為三日的相關討論近年經常被提出討論，而根據最新研究指出，冰島投入「一周工作4天」的實驗取得「壓倒性的成功」。

BBC報導，冰島的這項實驗早從2015年就開始實施、一直持續到2019年，並主要由首都雷克雅維克（Reykjavík）議會及國家政府進行，希望藉由「支付相同薪水但工時縮短至一周4天」的情況，觀察共計2500名工人、占冰島工作人口1%的工作效率會出現何種變化。

研究結果顯示「大獲成功」，在工時縮短的情況下，這批工人的生產力保持不變抑或甚至有所提高。目前世界各地也投入類似實驗，包括西班牙和生產商「聯合利華」（Unilever）的紐西蘭分公司。

英國 智庫「Autonomy」和「永續民主協會」（Alda）的研究人員表示，實驗計畫中的工人的工時從每周40小時減為35至36小時、結果也相當正面，工人們回報說「感覺壓力減輕了，而且他們的健康、工作與生活的平衡得到改善」。這讓工會開始協商新的勞動模式，目前已有86％的工作環境承諾實施薪資相同、減少工時的政策。

「Autonomy」的研究主管史壯（Will Stronge）表示這項研究表明「這項全球最大的工時縮減實驗獲得『全面性的成功』，顯示出公部門理應為這項工時改革的開拓者，同時也是其他政府能學習的對象」。「Alda」的研究員哈洛森（Gudmundur D. Haraldsson）更強調「冰島縮短工作週的實驗告訴我們，在現代不僅可以減少工作量，而且漸進式改變也是可行的」。