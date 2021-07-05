女感冒就醫 從耳朵裡挖出深埋22年的管子

一名26歲女子喬丹 （Jordan）在社群 平台分享她日前感冒就醫，醫生竟從她耳朵裡挖出深埋22年的耳通氣管（GROMMET）。

喬丹透露自己4歲時罹患中耳炎，因此耳朵裡裝了耳通氣管治療，照理說半年至一年後會自動脫落，但顯然喬丹的耳通氣管從沒有掉出，跟著厚厚的耳垢一直待在她的耳朵裡。喬丹自我調侃說：「至少不是挖出一條蟲。」

喬丹的經歷引起許多網友的共鳴。網友Sarah Pickup表示：「我小時候也裝過耳通氣管，希望管子不要到現在還待在耳朵裡。」網友Bye指出：「我的耳通氣管在我耳膜上鑽出一個洞，後來不得不動手術來修補耳膜。」網友user4789685648019則提到：「我現在28歲，9歲時裝的耳通氣管還在耳朵裡，醫生說放在耳朵裡無妨，如果要取出來就得動手術了。」