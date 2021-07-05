婚禮徹夜狂歡4天4夜 英小鎮居民不堪其擾報警

英國什羅普郡特爾福德鎮一場為期整整4天的婚禮派對讓鄰居不堪其擾，被迫報警，婚禮現場有包括保時捷和藍寶堅尼在內的一系列昂貴跑車停在街道兩旁助陣，還有一大群穿著西裝的男人。（取自YouTube）

英國 什羅普郡（Shropshire）特爾福德鎮（Telford）發生一起糾紛，只見當地憤怒的鄰里們因一場「為期整整4天的婚禮派對」而不堪其擾、被迫報警，他們表示這場派對將街道變成「戰區」。

據報導，這場派對從上月25日開始 、一直持續到28日才結束，期間響亮的音樂一直播放到凌晨3點，過程中還一度燃放煙火和彩色煙霧炮，徹底激起當地人的憤怒。根據曝光的照片顯示，現場還有包括保時捷和藍寶堅尼在內的一系列昂貴跑車停在街道兩旁助陣，還有一大群穿著西裝的男 人 。

一位當地居民說透露， 這群人正在慶祝一場此前因新冠病毒而被取消的婚禮。阿勒斯頓（Arleston）當地的一個鄰里觀察小組在推特 上表示「在晚上的這個時段依舊施放煙火真是令人氣憤，過去的4個晚上很多居民不得不忍受這一切、這根本不公平。結婚或不結婚，現在不是放煙火的時間」。

也有當地居民在推特上表示「整個小鎮都聽到這樣的聲音，所以不確定是否只有一個地方，但路上那些地方感覺就像一個戰區，他們周五（6月28日）也這樣做，持續整個周末的婚禮讓鄰居很惱火，因為凌晨3點都還在放音樂」。

當地警方也證實，有關與集會有關的反社會行為的報案正被「認真受理中」，督察菲利普斯（Mike Phillips）表示「我們收到有關阿勒斯頓及其周邊地區的反社會行為和危險駕駛的報案」，並向公眾保證「所有報案都會被極其認真的對待」，強調將繼續與地方當局合作、妥善處理違法者。