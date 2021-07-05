好糗 英非洲大臣出席尚比亞國父葬禮 竟說成辛巴威

英國非洲事務大臣杜德里奇上周出席「尚比亞國父」卡翁達的葬禮時竟發生離譜烏龍，只見他在演說中誤將「尚比亞」與「辛巴威」搞混，引發社群媒體的批評。（取材自推特）

英國非洲事務大臣杜德里奇（James Duddridge）上周出席「尚比亞國父」卡翁達（Kenneth Kaunda）的葬禮時竟發生離譜烏龍，只見他在致辭時誤將「尚比亞」（Zambia）與「辛巴威」 （Zimbabwe）搞混，引發社群媒體 的批評。

Nobody.

Absolutely Nobody.

Not even Vasco da gama.



The UK's Minister for Africa: pic.twitter.com/LYVoePtjzp — Martha (@AfricasMartha) July 2, 2021

有「尚比亞國父」之稱的卡翁達上個月去世、享年97歲，卡翁達自1964年尚比亞從英國手中獨立以來一直執政到1991年，被視為非洲大陸上為國家從殖民統治中解放出來而奮鬥的一代非洲人之一、聲望非凡。來自非洲各地及其他地區的政要2日齊聚一堂，在尚比雅首都盧薩卡（Lusaka）國家英雄體育場舉行的儀式上為卡翁達送行。

身為保守黨議員的杜德里奇去年被任命為外交、聯邦和發展辦公室負責非洲事務的部長，他與包括南非 、辛巴威等地區領導人一同參與這場葬禮， 期間杜德里奇宣讀來自英國女王 的致意，將卡翁達描述為「偉人、非洲英雄和英國備受尊敬的朋友」，稱他幫助結束南非的種族隔離。

不過當杜德里奇繼續說下去時，竟意外口誤「今天，英國與卡翁達博士的家人、『辛巴威』（應為尚比亞）人民乃至整個世界一起哀悼」．此外，杜德里奇當天似乎也對尚比亞現任領導人倫古（Edgar Lungu）名字的發音「感到困惑」。

杜德里奇這一連串離譜錯誤隨後在社群媒體上引發大肆批評，更有人表示這正是英國官員長期以來仍對非洲國家抱持殖民時代的態度的證據。