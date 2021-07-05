我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

接種嬌生疫苗要打補強針？公衛界仍不建議

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

編譯中心／綜合報導
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

一位現年48歲的女性柏頓（Virginia Burton）畢生大部分時間都與毒品為伍。今年5月，她在戒毒8年後從華盛頓大學畢業。

柏頓5月在臉書分享自己的心路歷程，並放上自己染毒時入獄照與戴著學士帽的畢業照激勵人們：「不要再妄自菲薄了。你不知道明天會發生什麼，所以從今天開始吧」。

「今日美國」（USA TODAY）報導，柏頓6歲時就被毒蟲母親塞大麻，到了12歲她開始吸冰毒，14歲時便輟學還開始吸食古柯鹼。柏頓回顧童年表示：「我從非常可愛的孩子變成了易怒爆衝的孩子。我不想待在教室，我只想變嗨。」她開始多次出入少年拘留所，到了2012年還染上海洛因毒癮，帶著3個孩子在外流離失所。最終社福單位帶走她的孩子。

柏頓透露那段歲月就像惡夢一樣：「當我走進廚房吸毒時，孩子們會抓住我的腳踝。」

柏頓在八年監禁期間終於徹底戒毒，今年從華盛頓大學取得政治學學位。柏頓和她29歲、28歲、15歲的孩子在她畢業當天都感到激動萬分。柏頓說：「我在畢業典禮一開始就哭了。我一直覺得像我這樣來自破碎家庭的人無法得償所願。但我們其實做得到的。」

柏頓戒毒後找到對很多事物的熱情。她2019年攻上海拔4392公尺的瑞尼爾山（Mount Rainier）山頂。她每天冥想並開始吃素，還希望借用所學將監獄系統轉變成較完善的「更生」（Rehabilitation）環境。

美國 拘留所 大麻

上一則

她30年前從垃圾中撿回大師畫稿 如今市價逾2000美元

下一則

蘋果推「員工分散」留住頂尖人才 不再堅持集中矽谷

延伸閱讀

高中那些事／高中選校 雞頭鳳尾孰好？

高中那些事／高中選校 雞頭鳳尾孰好？
場邊人語／大學棒賽 密大出彩

場邊人語／大學棒賽 密大出彩
NCAA：大學運動選手今起可透過廣告代言賺取酬勞

NCAA：大學運動選手今起可透過廣告代言賺取酬勞
SB 519惡法助長遊民、吸毒人口 民團撻伐

SB 519惡法助長遊民、吸毒人口 民團撻伐

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取材自推特

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

2021-06-28 06:39
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

2021-06-27 12:50
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎

中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎