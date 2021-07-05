6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

一位現年48歲的女性柏頓（Virginia Burton）畢生大部分時間都與毒品為伍。今年5月，她在戒毒8年後從華盛頓大學畢業。

柏頓5月在臉書分享自己的心路歷程，並放上自己染毒時入獄照與戴著學士帽的畢業照激勵人們：「不要再妄自菲薄了。你不知道明天會發生什麼，所以從今天開始吧」。

「今日美國 」（USA TODAY）報導，柏頓6歲時就被毒蟲母親塞大麻 ，到了12歲她開始吸冰毒，14歲時便輟學還開始吸食古柯鹼。柏頓回顧童年表示：「我從非常可愛的孩子變成了易怒爆衝的孩子。我不想待在教室，我只想變嗨。」她開始多次出入少年拘留所 ，到了2012年還染上海洛因毒癮，帶著3個孩子在外流離失所。最終社福單位帶走她的孩子。

柏頓透露那段歲月就像惡夢一樣：「當我走進廚房吸毒時，孩子們會抓住我的腳踝。」

柏頓在八年監禁期間終於徹底戒毒，今年從華盛頓大學取得政治學學位。柏頓和她29歲、28歲、15歲的孩子在她畢業當天都感到激動萬分。柏頓說：「我在畢業典禮一開始就哭了。我一直覺得像我這樣來自破碎家庭的人無法得償所願。但我們其實做得到的。」

柏頓戒毒後找到對很多事物的熱情。她2019年攻上海拔4392公尺的瑞尼爾山（Mount Rainier）山頂。她每天冥想並開始吃素，還希望借用所學將監獄系統轉變成較完善的「更生」（Rehabilitation）環境。