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她30年前從垃圾中撿回大師畫稿 如今市價逾2000美元

編譯中心／綜合報導
英國知名插畫大師昆丁‧布雷克。（取自推特）
英國知名插畫大師昆丁‧布雷克。（取自推特）

一名英國女性日前參加當地骨董估價節目時，發現自己從待處理「垃圾」撿回的畫稿竟出自英國知名插畫大師昆丁‧布雷克（Quentin Blake）之手，粗估市價為1500英鎊（約2073美元）。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，這名身為布雷克粉絲的女性30年前還是藝術系學生時，暑假到慈善機構辦公室打工。她在一堆準備拿去垃圾桶丟的紙裡認出是她喜歡的布雷克作品，立刻從紙堆取出保留至今。

藝術品拍賣行副總克里斯蒂（Frances Christie）從作品的線條以及人物的笑臉確認這就是布雷克的作品。

布雷克以繪製《巧克力冒險工廠》作者羅爾德‧達爾（Roald Dahl）系列讀物插圖而聞名世界。這名發現畫作的女性表示之前她朋友曾有機會訪問布雷克，她還請布雷克在這幅畫作補上簽名。布雷克當時透露這幅畫是避孕手冊裡的插圖，「原本畫中夫婦是裸體的，但委託者認為裸體有點敏感，所以要求夫婦『穿上』泳裝。」

英國 拍賣

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