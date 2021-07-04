人類吃蟲行不行？ 美科學家在非洲推昆蟲蛋白質

螞蟻。示意圖。圖：pixabay

如果蟲子健康，且能補充蛋白質，人們敢吃嗎？美國 昆蟲學家費雪接受中央社專訪，分享他從研究螞蟻、保育生態，在非洲的馬達加斯加推動「吃蟲」，減少人類對肉類的消耗。

費雪（Brian Fisher）是加州 科學館（The Academy of Sciences）知名昆蟲學家。他說，地球上至少有2萬2000種螞蟻。世上所有螞蟻的總重量等於所有人類的重量，光這一點，螞蟻就值得科學研究。

費雪以螞蟻DNA建立資料庫，記錄其進化史。他告訴中央社記者：「移除所有鳥類仍可以有森林，但不能失去昆蟲，特別螞蟻是森林的黏著劑。」

「每個人都遇過螞蟻。我們可以觀察、傾聽它們。」他說，樹木帶來綠色循環，看不見的棕色循環由螞蟻領軍，像吸塵器一樣把所有廢物清理乾淨，讓營養物質分解，長成新樹、繁衍鳥類和所有生命。

螞蟻的生命周期短、變化快，比任何動物族群能提供給人類更多的環境資訊。費雪說，這幾千種新發現的螞蟻在大自然中做不同的事，如果我們不走出去發現，就不會知道牠們的故事。他希望有更多人走進森林，探索發現未知。

他認為，探索森林是人類重大冒險歷程之一，由於氣候變遷，這項探險很可能將要終止。若不探索森林，人類將會喪失記錄在地球上與我們共存者的機會。在費雪眼中，螞蟻的紀錄變成緊急的使命。

曾經到訪過台灣 的費雪說，台灣的迷人之處是在高密度城市中，擁有令人感恩和保存良好的山野，「台灣的生態依舊需要追蹤監控，而螞蟻是非常好的工具」。

費雪出身伊利諾州的學者家庭，高中畢業後，花兩年時間騎腳踏車探索歐洲、學習法文與木工；返美後就讀愛荷華大學生物系。

大學時，他在史密森尼學會熱帶研究所（Smithsonian Tropical Research Institute）兼職，在巴拿馬工作一年，看見「熱帶地區的昆蟲種類繁多，如雨點般傾瀉而下」，他從研究植物探索轉向愛戀蟲蟲。

過去25年，他的研究基地設在舊金山的加州科學館，職涯發現1000種螞蟻，其中有900種來自世界第4大島、非洲東南部近海的馬達加斯加（Madagascar）。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發前，馬達加斯加是他另一個田野研究的重地；不只是盤點螞蟻，更大的目標是協助保護自然生態。

馬達加斯島擁有世界上5%的動、植物，是研究生態活生生的實驗室。自1950年代以來，當地近80%的森林遭農民砍伐，用於畜牧業，每年仍有森林繼續消失。以往當地人還會獵捕瀕臨絕種動物補充蛋白質。

費雪告訴記者，保育森林、研究當地生態，唯一的方法是找到蛋白質的替代來源。

猜猜看，費雪的提案是什麼？答案是「昆蟲蛋白質」。

他的研究團隊尋找可永續發展的方式養殖食用性昆蟲，蟋蟀是其一。以馬達加斯加學校營養午餐加蟋蟀粉為例，他們發現，學童反應比吃藥更好、更健康、效果很明顯。

馬達加斯加70%的人口以某種形式吃蟲，已有400年歷史。對世上多數人來說，「以6腳蟋蟀蟲蟲、取代4隻腳牛豬」仍有心理藩籬需要跨越。

「減少吃肉」是人類未來的飲食趨勢。費雪的目標是開發一個「昆蟲工具包」，可調整為符合各地需求的解決方案，在挽救生態同時，幫助解決貧困地區人們營養不良的問題，甚至有一天當人類飛上火星時的太空食物。他說，「食用昆蟲蠻美味，只要你願意試試看」。