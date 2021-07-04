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AIT國慶日推非賣品「美國愛台協會啤酒」

記者洪哲政／台北報導
7月4日是美國國慶日，美國在台協會（AIT/T）在臉書貼文，披露已離任使日的原任副處長谷立言，為了4日的國慶與台灣啤酒業者合作設計一款「美國『愛台』協會」包裝的啤酒，計畫在台灣疫情解封後，補辦國慶宴會待客之用。取材自AIT臉書
7月4日是美國國慶日，美國在台協會（AIT/T）在臉書貼文，披露已離任使日的原任副處長谷立言，為了4日的國慶與台灣啤酒業者合作設計一款「美國『愛台』協會」包裝的啤酒，計畫在台灣疫情解封後，補辦國慶宴會待客之用。取材自AIT臉書

7月4日是美國國慶日，美國在台協會（AIT/T）在臉書貼文，披露已離任使日的原任副處長谷立言，為了4日的國慶與台灣啤酒業者合作設計一款「美國『愛台』協會」包裝的啤酒，計畫在台灣疫情解封後，補辦國慶宴會待客之用。

AIT在臉書上表示，原美國在台協會副處長谷立言已經離開AIT，為他三年的任期畫下完美的句點。柯傑民將接替谷立言，於2021年7月下旬起，擔任美國在台協會副處長。

貼文指出，美國在台協會在谷立言的帶領之下取得許多重大進展，包括美國在台協會搬遷至內湖新館，全球合作暨訓練架構 (GCTF) 的大幅拓展，以及美台教育倡議的正式啟動。谷立言將於7月17日接任美國駐日本代理大使。

AIT披露谷立言的離台感言中，披露美台過去包括致贈疫苗等友好合作畫面，其中並有多過去八八風災美軍直升機飛抵台灣支援兩軍友好的歷史鏡頭。AIT同時以影片專輯，紀錄谷立言主導與台灣酒商合作，製作這支「美國『愛台』協會」啤酒的過程。這支打著「創新、合作、呼搭啦」的啤酒是非賣品，據了解是準備在台灣疫情解封後，補辦國慶宴會待客之用。

AIT貼文表示，7月4日這天，全美各地都在歡慶美國獨立紀念日，美國國旗藍白紅三色的裝飾隨處可見。而美國產蘋果，台灣產芒果，貼文披露AIT處長酈英傑、副處長谷立言大啖芒果和芒果冰的畫面，貼文說愛文芒果是60年代從美國佛羅里達引進台灣的水果。

AIT披露谷立言的離台感言中，披露美台過去包括致贈疫苗等友好合作畫面，其中並有多...
AIT披露谷立言的離台感言中，披露美台過去包括致贈疫苗等友好合作畫面，其中並有多個過去八八風災美軍直升機飛抵台灣支援兩軍友好的歷史鏡頭。取材自AIT臉書
7月4日是美國國慶日，美國在台協會（AIT/T）在臉書貼文，披露已離任使日的原任...
7月4日是美國國慶日，美國在台協會（AIT/T）在臉書貼文，披露已離任使日的原任副處長谷立言，為了4日的國慶與台灣啤酒業者合作設計一款「美國『愛台』協會」包裝的啤酒，計畫在台灣疫情解封後，補辦國慶宴會待客之用。取材自AIT臉書

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