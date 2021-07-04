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疫情趨緩實體秀回歸 香奈兒秋冬高訂系列7月6日登場

記者吳曉涵／台北報導
香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點於巴黎時尚博物館（Palais Galliera）發表2021/22秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點於巴黎時尚博物館（Palais Galliera）發表2021/22秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供

巴黎高級訂製周即將在7月5日開始正式回歸，隨著歐美疫情相較去年趨緩，回到實體秀的展演模式讓人更加期待。其中香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點（美東時間7月6日早上9點）於巴黎時尚博物館（Palais Galliera）發表2021/22秋冬高級訂製服系列大秀，屆時也會在CHANEL.COM同步直播。相關預告在4日正式曝光，讓人得以預先一窺這次藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）帶來怎樣的新作概念。

香奈兒在大秀登場前，首先釋出了於康朋街31號的高級訂製服工作坊與巴黎時尚博物館所拍攝的預告影片。品牌還委託攝影師Mikael Jansson以玩轉光影的拍攝手法，創作了一系以博物館新文藝復興時期建築為主題的影像。愛奧尼雅柱式設計與工坊製作服飾過程的細節鏡頭互相交錯，雖然還無法看清楚整個系列的全貌，但些許端倪相信已讓許多時尚迷期待不已。

之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列大秀發表場地之外，目前也正舉行Gabrielle Chanel香奈兒回顧展「Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto」。這個活動原先預定在2020年十月展開，但碰上疫情所以延後。展覽展出包含服裝、珠寶、配件等350件香奈兒經典作品，預計之後也會與全球其他博物館合作，滿足世界各地的香奈兒迷對品牌的好奇心。

香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點於巴黎時尚博物館（Palais Gallie...
香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點於巴黎時尚博物館（Palais Galliera）發表2021/22秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級...
之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列大秀發表場地之外，目前也正舉行Gabrielle Chanel香奈兒回顧展「Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto」。圖／香奈兒提供
之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級...
之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列大秀發表場地之外，目前也正舉行Gabrielle Chanel香奈兒回顧展「Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto」。取材自YouTube
香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點於巴黎時尚博物館（Palais Gallie...
香奈兒預計在巴黎時間7月6日下午3點於巴黎時尚博物館（Palais Galliera）發表2021/22秋冬高級訂製服系列大秀。圖／香奈兒提供
之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級...
之前歷經兩年的整修時間後，巴黎時尚博物館除了作為本次香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列大秀發表場地之外，目前也正舉行Gabrielle Chanel香奈兒回顧展「Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto」。圖／香奈兒提供

博物館 疫情 攝影

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