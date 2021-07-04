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3周、125小時、經25州「巨型五環」跨越美國為東奧造勢

中央社／洛杉磯3日專電
名為「五環跨越美國」的奧運宣傳活動首站洛杉磯的好萊塢環球影城，停留兩天供遊客拍照，之後啟程前往芝加哥、邁阿密、華盛頓哥倫比亞特區、紐約等大城的重要地標。（Getty Images）
名為「五環跨越美國」的奧運宣傳活動首站洛杉磯的好萊塢環球影城，停留兩天供遊客拍照，之後啟程前往芝加哥、邁阿密、華盛頓哥倫比亞特區、紐約等大城的重要地標。（Getty Images）

兩層樓高、重量等同1萬2000面奧運金牌的一座巨型五環今天展開20天跨越美國之旅，將移動超過1萬公里，為7月23日開幕的東京奧運暖身。

名為「五環跨越美國」（Rings Across America）的奧運宣傳活動首站洛杉磯的好萊塢環球影城，停留兩天供遊客拍照，之後啟程前往芝加哥、邁阿密、華盛頓哥倫比亞特區、紐約等大城的重要地標。

主辦單位「國家廣播公司」（NBC）是美國的奧運官方轉播單位，首站選在同一集團的好萊塢環球影城，把握7月4日美國國慶週末假期，向主題樂園的人潮宣傳奧運。

來源：11Alive

這座大型的金屬雕塑高4公尺，象徵世界五大洲的藍、黃、黑、綠、紅圓圈架設在13公尺長的拖車上，接上卡車車頭就能移動。

為了服務遊客，奧運五環之前設置一台連結網路的相機，遊客用手機掃條碼之後排隊，有專人服務拍照，拍完立即在自己的手機內收到照片。

今明兩天是美國國慶假期，加州解除防疫限制後，好萊塢環球影城已經出現一波一波人潮。奧運五環在此停留兩天，之後展開長征，3周內以125小時車程行經25州，移動距離長達8000英里（1萬2874公里）。

停留地點除了加州、佛羅里達的兩處環球影城主題樂園，奧運五環也將造訪美國首府華盛頓特區的重要紀念碑，終點站是NBC攝影棚的所在地、紐約熱門旅遊景點洛克斐勒中心。

年輕情侶康諾爾（Connor）和泰勒（Taylor）與奧運五環拍照之後，接受中央社記者訪問。

康諾爾表示，自己是一名跑步愛好者，最想看1500 公尺以上長跑項目，當然也愛看各種田徑短跑，另外平常會看職籃NBA，到時球星齊聚的美國隊也很令人期待，希望可以拿回許多金牌。

泰勒最想看的是游泳和體操，她說除了期待賽事，兩人也很喜歡日本，正好在疫情之前到日本玩，當時看到興建中的奧運場館，現在延後了一年奧運終於要開始，非常令人期待。

東京奧運 美國 環球影城

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