年產值92億…土耳其7月大解禁 新人趕結婚

土耳其7月防疫大解禁，婚宴場所不再設限，許多新人趕在第一個周六完成終身大事。安卡拉一對新人3日舉行被疫情耽擱了9個月的婚禮。(中央社)

土耳其7月防疫大解禁 ，婚宴場所不再設限，許多新人趕在第一個周六完成終身大事。婚宴業者說，婚宴廳到年底所有周末都被訂滿，希望能把過去一年幾乎崩潰的生意賺回來。

「我們9個月前就計畫舉行婚禮，因為疫情 而拖到現在。多虧了疫苗 ，我們今天才能舉辦婚禮。在此之前，我們壓力好大。」科奇（Mevhibe Koc）3日晚間於婚宴前告訴中央社記者。

土耳其已經爆發俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）三波疫情，民眾經歷了數次解封後又宵禁，心情起伏不小。7月起防疫措施終於幾乎完全解禁，婚宴場所不再設限，等待完成終身大事的新人們總算鬆了口氣。

土耳其7月防疫大解禁，婚宴場所不再設限，許多新人趕在第一個周六完成終身大事。安卡拉一對新人3日舉行被疫情耽擱了9個月的婚禮。(中央社)

科奇和未婚夫阿克巴許（Can Akbas）再也不能等了，趕在解禁後第一個周六舉辦婚禮。

在科奇身旁的阿克巴許告訴中央社記者：「等得好著急，我們希望朋友們參加婚禮，等了好久，終於等到了。幸好疫苗接種工作進行得很迅速，我們現在好開心。若真主應允，今天大家將會非常盡興。」

土耳其平均每年有55萬對新人結婚，創造年產值估達800億里拉（約92億美元）的婚禮產業。2019冠狀病毒疾病疫情肆虐，讓婚宴巿場蒙受嚴重打擊。

格爾巴舍區（Golbasi）是安卡拉婚宴廳聚集的重鎮。投入婚宴產業13年的巴拉斯（Erdal Barlas）在當地開設4家婚宴廳，平均每年為500對新人打造婚禮。

「這麼說吧，婚宴產業（去年）損失慘重，幾乎崩潰。若真主應允，今年會彌補回來。」巴拉斯說。

他估計，土耳其婚宴產業受疫情衝擊的程度達7到8 成。通常300、400人參加的婚宴，過去一年只有不到150人可以參加，而且所有活動限定一個小時內完成，政府還會派出團隊進行稽查，「去年很艱辛，損失好大，希望今年可以賺回來」。

土耳其7月防疫大解禁，婚宴場所不再設限，許多新人趕在第一個周六完成終身大事。安卡拉一對新人3日舉行被疫情耽擱了9個月的婚禮。(中央社)

巴拉斯告訴中央社記者，7月到年底所有周末婚宴廳都已被訂滿，而且所有業者都是這樣。

「若真主應允，希望每對新人都可以從容舉辦婚禮，讓我們來讓大家開心。」他說：「現在我們好忙碌，我希望今年夏天不會再限制，讓我們能夠持續營業。疫苗接種工作已經展開，人們心情放鬆，也更加樂觀，他們會參加婚禮，這讓我們安心許多。」

截至4日凌晨，土耳其已有逾5235萬人至少接種一劑2019冠狀病毒疾病疫苗，這個數字相當於近63%總人口。當局計畫於兩個月內讓兩劑疫苗接種率達到總人口的70%。

衛生部3日晚間公布2019冠狀病毒疾病疫情通報顯示，過去24小時新增4537起確診病例、45例病故，新增病例數為去年11月25日開始逐日公布單日確診數以來最低；累計544萬368例確診、4萬9874例病故。