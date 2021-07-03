「搖滾詩人」吉姆莫里森逝世50年 歌迷巴黎墓園追念

7月3日是美國「搖滾詩人」吉姆莫里森逝世50周年，許多歌迷到他長眠的法國巴黎拉雪茲神父公墓紀念。(美聯社)

「搖滾詩人」吉姆莫里森（Jim Morrison）的粉絲不分老少今天齊聚他巴黎長眠處，大家流著淚、喝著酒，甚至哈上一口大麻 ，紀念這位1960年代傳奇歌手逝世50週年。

吉姆莫里森是迷幻搖滾樂團「門戶」（The Doors）主唱，1971年初從美國 移居法國，但不久就因心臟病 發過世，得年27歲。法新社報導，數十名歌迷今天湧進他長眠的拉雪茲神父公墓（Pere Lachaise Cemetery），讓公墓這個角落擠滿了人群。

一位遠從英格蘭來的歌迷說，「這很重要，因為音樂長存…這有如他的音樂長存至今，彷彿Light My Fire是上週才剛錄的。」Light My Fire是「門戶」最經典的名曲。

而一名19歲法國音樂系學生也拿出吉他，在現場撥彈起藍調旋律。頂著一頭深色散亂長髮、穿著鬆垮襯衫的他談起吉姆莫里森時說，「我欣賞他的人生觀。他這個人四海為家，口袋有多少錢就過多少錢的日子，遨遊四方。」

有些歌迷朗誦詩詞，有些人在吉姆莫里森墳前留下訊息，其中一則留有口紅印，口紅印上寫著「門戶」1968年叛逆夯曲Five-To-One中歌詞中的名句one more time。

還有70幾歲的死忠粉絲專程從荷蘭來悼念偶像，維海登（Fred Verheijden）和友人都穿上印有Old Rockers Never Die（搖滾老魂不死）的T恤，但他點出衣服上另一段經典名句：Light My Fire。

吉姆莫里森的歌迷3日齊聚在巴黎的墓園紀念傳奇歌手逝世50周年。兩位來自荷蘭的歌迷穿著莫里森照片的T恤。(美聯社)

他說：「我們把巴黎此行命名為Light My Fire而非The End（結束），因為誠如各位所見，現場所有這些人足以顯示，吉姆莫里森傳奇仍持續寫下去。」