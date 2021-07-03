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感念互挺抗疫 美國在台協會館員挽袖捐血108袋回饋台灣

中央社／台北3日電
美國在台協會（AIT）表示，為回饋台灣在疫情期間的援助，及疫苗抵台後台灣人民的溫暖感謝，AIT館員日前踴躍挽袖捐血108袋。 取材自臉書
美國在台協會（AIT）表示，為回饋台灣在疫情期間的援助，及疫苗抵台後台灣人民的溫暖感謝，AIT館員日前踴躍挽袖捐血108袋。 取材自臉書

美國在台協會（AIT）表示，為回饋台灣在疫情期間的援助，及疫苗抵台後台灣人民的溫暖感謝，AIT館員日前踴躍挽袖捐血108袋；根據刊出的照片，處長酈英傑及已離台的副處長谷立言手持「熱血男孩」標語相挺。

美國在台協會今天下午透過臉書表示，AIT社群非常感謝台灣人民在疫情期間對美國的貢獻和幫助，及疫苗抵台後台灣人民的溫暖感謝。為了表達感謝心意，再次舉辦AIT捐血日，挽袖捐血回饋台灣社會。

AIT說：「你知道世界各地的血庫因為新冠疫情嚴重短缺嗎？AIT社群成員踴躍排隊捐血（有保持社交距離喔），總共捐了108袋血！很高興能回報台灣，謝謝台灣！」

從AIT刊出的數張照片可見，捐血車停駐在AIT位於內湖的館所前，而谷立言（Raymond Greene）及曾透露自己仍不習慣成為鎂光燈焦點的酈英傑（Brent Christensen），則分別手持「快樂捐血」及「熱血男孩」標語與醫護人員合影。

酈英傑即將離任，在擔任處長3年期間創下許多美台關係先例，其中又以美國於台灣陷入本土疫情危機之際馳援疫苗，堪稱是台美關係最佳推手之一。AIT尚未公布他離台時間，外傳新處長繼任人選為國務院亞太局副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）。

谷立言的友台立場及學識專業備受台灣朝野讚譽，他將於本月17日接任美國駐日本代理大使，AIT副處長一職由通曉中文的資深外交官柯傑民（Jeremy Cornforth）接任。

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