影／電視台挑戰2027時空旅人 拍到「詭異黑影」闖入

西班牙電視主持人對2027時空旅人發起挑戰，將新書放置在攝影棚內，要求他來拿。（取材自TikTok）

近年來一直有時空旅人的相關訊息，不過一位西班牙網友卻引來全球關注，該網友號稱自己穿越至2027年，他在Tiktok（抖音 ）頻頻貼出影片，只見西班牙各式知名景點，全都空無一人。近期西班牙電視台也對這位「2027時空旅人」發起挑戰，未料卻在監視器中真的拍攝到人形黑影闖入。

該位西班牙網友自稱是「最後的倖存者」，只見他在影片中走訪西班牙的博物館、餐廳、觀光 景點、醫院等地，但這些地方全都空無一人，且當地的時空停留在2027年，這名網友表示，自己叫哈維耶（Javier），住在西班牙瓦倫西亞，一覺醒來後就在醫院內，但醒來後世界卻變了樣，一個人也沒有。

@damianmolla Estamos analizando todo el vídeo en profundidad para pillar al @unicosobreviviente ♬ sonido original - Damián Mollá

由於哈維耶仍持續在抖音上傳影片，也逐一回應網友的要求，讓人深信他真的處在2027年裡，期間有網友要求他到動物園內，詭異的是，哈維耶到訪後所有動物全都消失不見，且他甚至可以任意到警局，將警車開走，中途都沒有半個人出現攔截。

哈維耶為了釐清真相，甚至到了瓦倫西亞大學一趟，才發現自己參與了一項計畫，為編號－JESP8827號實驗人員，他深信自己因為參與計畫，進而來到了平行時空。為了確認自己是否還與2021年有連結，哈維耶也到瓦倫西亞各知名景點放置鑰匙圈，並在抖音公布位置，讓網友協尋，而這些鑰匙圈也通通被網友發現了。

西班牙電視台見狀，近期向哈維耶發出挑戰，主持人將自己的新書放在攝影 棚內，要求哈維耶到馬德里的電視台來取，而哈維耶也接受了挑戰，並拍下影片紀錄，成功拿取書本，主持人得知後便立刻檢查棚內監視器，雖然畫面沒有哈維耶的身影，但卻意外捕捉到一個人型身影。

只見黑影在攝影棚外反覆出現，甚至還開了大樓的門，令主持人驚訝不已，不少網友見狀也確信，哈維耶目前正處在與我們平行或維度不同的時空，不過也有人認為是電視台炒作，不過哈維耶從未露出真面目，至今仍未有人解開謎題。