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佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

影／忘記手機放哪 她喊一句話 Siri秒回應：我在這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
一名國外網友拍影片分享快速找到iPhone的小撇步，相當適合健忘或是東西習慣隨手放的民眾，貼文一出引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名國外網友拍影片分享快速找到iPhone的小撇步，相當適合健忘或是東西習慣隨手放的民眾，貼文一出引起網友熱議。示意圖／ingimage

過去手機僅是單純的通訊工具，現在則轉變為能夠提供多樣服務的「生活必需品」，一旦丟失就會讓使用者相當不方便。近日一名國外網友便拍影片分享快速找到iPhone的小撇步，相當適合健忘或是東西習慣隨手放的民眾，貼文一出引起網友熱議。

網友吉利安（Jillian）是iPhone使用者，她常在TikTok上分享生活。近日他便發布了一支短片，分享了一個快速找到iPhone的方式。吉利安在文中說明自己習慣將手機關靜音，但是這樣卻會讓她忘記把手機放在哪裡時，難以透過撥打電話的方式找到手機位置。

吉利安也因此發現了一個實用撇步，「當你找不到iPhone時只需要大喊『嘿Siri，你在哪裡？』，然後手機真的會回答『我在這裡』。」原來iPhone手機配有紀錄使用者聲音的功能，如果手機主人呼叫手機，手機便會給予答覆。

此貼文至今已吸引17萬人點閱觀看，許多網友表示這個方法真的很實用，「這樣很方便耶」、「真的成功了！」、「妳拯救了我，謝謝！」。也有網友分享可以使用Apple Watch，「我都用Apple Watch的尋找功能」。

但部分網友指出這項功能受到一些限制，「只有螢幕朝上時手機才會回答」、「只有在鈴聲有開時才有用」。也有網友指出有時候手機感應不太靈敏，「我的Siri一直都不清醒，就算我對著手機大叫他也很少回答我」、「Siri討厭我的聲音，而且不想理我」。

@hbpilates

This is clutch for people like me who keep their phone on silent all day 🤣 #LifeHack #IPhoneTip #IPhoneHack #ADHD #ADHDBeLike #WhatWouldPopTartsDo

♬ original sound - Jillian

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