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C羅IG發一篇文能賺160萬美元 比在尤文踢球薪水高

編譯中心／綜合報報導
C羅的Instagram上有3億粉絲追蹤。（路透）
C羅的Instagram上有3億粉絲追蹤。（路透）

葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo）在Instagram擁有3億人追蹤，這驚人的粉絲量也讓C羅靠著業配文賺飽飽。根據調查，他平均每篇業配貼文可賺進160萬美元。

綜合媒體報導，英國分析公司Hopper HQ在7月1日公布2021年度的Instagram「富人榜」，C羅擊敗好萊塢演員巨石強森（Dwayne Johnson）、美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）等，以平均每篇頁配貼文可賺160萬美元的價位，高居富人榜的榜首。

巨石強森及亞莉安娜平均每篇Instagram貼文分別可得152萬美元及151萬美元。

C羅的Instagram追蹤人數自2020年初至今，已經增加逾1.25億人，累計粉絲超過3億，是全球追蹤人數最多的用戶。隨著追蹤人數在疫情中增加，C羅每篇貼文報酬也跟著水漲船高。

他2019年一篇文88.9萬美元，一年後可見報酬升近1倍。這位36歲的足球員估計每年可從Instagram賺逾4000萬美元，高於他在義甲尤文的薪水。

C羅在球場上的宿敵、阿根廷球王梅西（Lionel Messi）也在排行富人榜第7位，梅西每篇Instagram貼文可賺近120萬美元。

C羅 梅西 巨石強森

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