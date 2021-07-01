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在家防疫就是要玩手遊 Apple Arcade近200款遊戲玩起來

記者黃筱晴／即時報導
Frenzic: Overtime拼腦力也要拼手速。圖／蘋果提供
Frenzic: Overtime拼腦力也要拼手速。圖／蘋果提供

全球疫情仍未平息，不知道何時是盡頭的居家防疫生活，有些人變成廚藝料理大師，有些人靠著線上課程運動得比平常還勤，還有人不想只是在家工作，每天都要打開遊戲練功、升級，舒壓一下才能甘心睡覺去。

每個月只要4.99美元的Apple Arcade全年齡遊戲訂閱服務，目前已經有近200款左右的遊戲包含在內，且持續新增各類型的原創遊戲以及跨世代經典遊戲，尤其適合在防疫期間想要嘗試不同風格遊戲的玩家們加入嚐鮮。以下4款近期將於Apple Arcade上架的遊戲，有趣、機智、放鬆和發洩的元素一應俱全，趕快訂閱即可享受沒有廣告、沒有App內購買的無限暢玩體驗。

Frenzic: Overtime

這是一款色彩鮮豔的解謎遊戲，搭配節奏鮮明的配樂，讓玩家在挑戰時，還能釋放壓力、身體情不自禁地跟著動起來。在遊戲中，玩家將化身「狂想工業公司」工廠的作業員，將失去控制的零件們分配至正確、甚至是更有價值的位置裡，在組裝、分配的過程中，享受零件敲打的快感和拼湊完成的暢快。

Angry Birds Reloaded

Angry Birds Reloaded，打怪破關超級紓壓。圖／蘋果提供
Angry Birds Reloaded，打怪破關超級紓壓。圖／蘋果提供

誕生超過10年的經典遊戲Angry Birds，多年來千變萬化出各種不同讓人忍不住一關接著一關玩下去的創意玩法。即將上線的「Angry Birds Reloaded」面對國王豬再次偷走鳥蛋、且徹底改變島嶼生活，趕快準備好彈弓、以全新小鳥角色和強化後的道具，打倒國王豬和老鷹，正適合拿來發洩對疫情的怒氣。

奧托的奧德賽

奧托的奧德賽，遊戲畫面超美非常療癒。圖／蘋果提供
奧托的奧德賽，遊戲畫面超美非常療癒。圖／蘋果提供

想要讓思緒放鬆一下，跟著這款遊戲以滑板在沙漠中徜徉，享受極致景色吧！曾在2018年獲得蘋果設計獎，唯美精緻的畫風，以簡單直覺的玩法，操作滑板帶著奧托和他的朋友們踏上無盡的沙漠，尋找失落城市和箇中秘密。高聳峽谷、藤蔓密佈的森林和奇幻國度都可能是你和同伴探索之地，還能控制天氣元素和自然景觀讓滑板加速前進。想完全不動腦的放空滑行，還能開啟「禪模式」讓心也跟著放風飛翔。

Doodle God Universe

Doodle God Universe收集不同元素打造屬於自己的星球。圖／蘋果提...
Doodle God Universe收集不同元素打造屬於自己的星球。圖／蘋果提供

疫情的無奈讓許多人覺得失去動力，透過在這款遊戲中擔任星球的造物主，感受主宰一切的權力！以氣、水、火、土4個基本元素，在什麼都沒有的星球上，發揮智慧和創意，創造出數以百計的新元素，讓星球充滿生機。每次的新奇產出都可能獲得智者和作家的風趣箴言作為獎勵，當然也可能帶來毀滅的瘟疫或自然災害，在疫情之下玩起來可能會特別有感。

Apple Arcade可免額外付費試用1個月，購買全新iPhone、iPad、iPod touch、Mac或Apple TV的使用者可免額外付費享用Apple Arcade 3個月，還可透過「家人共享」與最多6位親友一同暢玩所有遊戲。

App Apple 疫情

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