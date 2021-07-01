電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視櫃上，總覺得空空蕩蕩會浪費置放空間，就會習慣在電視旁擺放些東西，來點綴家中氣氛，但居家達人提醒，有3樣東西最好別放在電視機旁邊，有可能會影響電視機壽命和影響電視訊號。

一、防塵布

許多人為了清潔跟打掃的方便性，怕落塵讓電視沾染灰塵，就會在上面蓋一塊電視防塵布。雖然是為了乾淨，但其實這樣做可能會影響電視的散熱，長時間下來，可能會縮短電視的壽命。使用防塵布可以在未使用電視時，用全覆蓋的方式，使用時取下，這樣一來不會沾染灰塵，也不會影響到電視機的散熱。

二、綠色植栽

很多人會把綠色植栽，放在電視旁邊，大家最愛的綠化環境環節，但因為因為電器本身很害怕潮濕，可能會讓電器短路。由於綠色植栽會經常的蒸發出水分，肉眼並不能見到，間接影響到電視，讓電視壽命也會降低，建議不要擺放植物在電視機旁邊，除非是像仙人掌等，不會有水分蒸發的問題。

三、通訊設備

電視台通常是透過訊號、網路來使用，然而如果在附近擺放手機 或是路由器，很可能會讓電視受到干擾。有些人時常感受到電視收訊不好或是出現雪花的問題，也可能影響網路訊號，並非電視壞掉，而是把通訊設備擺放太靠近電視。