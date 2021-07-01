我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

少年砸爛110萬元保時捷 車主卻稱「一切合法」

編譯中心 / 綜合報導
保時捷 Carrera GT示意圖。（路透）
保時捷 Carrera GT示意圖。（路透）

對車主有什麼深仇大恨嗎？日前英國一名男子漢布魯克（Ryan Hambrook）目睹超誇張一幕，一名青少年拿棍棒猛烈砸爛路旁的保時捷，旁邊還有人「指揮」哪個地方要破壞得更徹底，嚇得漢布魯克連忙報警處理，沒想到警方聯絡過車主後，卻說這一切都是「合法的」。

根據英國《太陽報》報導，英國男子漢布魯克下班回家時，在街頭目擊一起破壞事件，他指出當時一名青少年拿著金屬棍棒，用50秒時間狂砸路邊的保時捷，先是破壞車門、後照鏡，接著是砸了引擎蓋好幾下，似乎和保時捷車主有什麼深仇大恨，而且旁邊還有一男一女在「指導」少年，哪裡可以砸得更加徹底。

來源：OnTime News

據了解，這輛車是保時捷 Carrera GT，過去售價33萬英鎊（約45萬美元），但隨著2007年停產後， Carrera GT的售價已飆升至80萬英鎊（約110萬美元）。

漢布魯克看到保時捷被破壞後，連忙將畫面拍下來當成「證據」報警，警方也於6月25日星期五接獲報案，不過，當警方連絡保時捷車主時，車主卻說是他拜託別人砸爛車子，警方指出，車主同意對方損毀車子，因此這起事件沒有存在任何違法行為。

據《太陽報》表示，有消息人士透露，這輛車被砸毀後就一直被遺棄在路邊，甚至爆料人說，指導少年破壞的男子就是保時捷車主，但消息沒獲得證實。

消息一出，許多英國網友仍是不敢置信，「哇，少年的每一擊都傷到我的靈魂！」、「太可怕了，如果那個人敢對我車這樣做，那根棍棒就會插在他的屁股上」、「當時路過的人一個都沒回頭看，大家是不是對這種行為都習慣了啊？」，甚至也有網友說保時捷車主是為了保險索賠，才有這種允許破壞的動作。

英國 保險

上一則

終於可出遊 RIMOWA推新箱重現熱帶度假氛圍

延伸閱讀

港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機

港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機
南加三所中文學校將做為「臺灣華語文學習中心」

南加三所中文學校將做為「臺灣華語文學習中心」
冰與火的挑戰 保時捷Taycan Cross Turismo極端環境測試

冰與火的挑戰 保時捷Taycan Cross Turismo極端環境測試
在加油站隨機暴打婦女 律師稱嫌犯有精神問題

在加油站隨機暴打婦女 律師稱嫌犯有精神問題

熱門新聞

新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

2021-06-27 12:50
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取材自推特

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

2021-06-28 06:39
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

2021-06-26 07:43

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛