若和民主黨總統困荒島？麥康諾：我選拜登作伴

共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾(左)稱他私下把拜登總統(右)當朋友，他認為拜登「是個人物」。圖為拜登在總統就職典禮上趨前問候麥康諾。(Getty Images)

儘管參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)積極阻擋拜登 總統的政策，但萬一他必須和一名在世的民主黨總統一起被困在荒島，他還是輕輕鬆鬆地選擇拜登。

麥康諾29日在萊辛頓(Lexington)的肯塔基州商會活動上被問到，「如果你被困在荒島，而且只能選一名夥伴，你的選擇有拜登、歐巴馬、柯林頓和卡特，你會選誰？」

麥康諾立刻剔除掉卡特，「我們可以把他排除在外。」不過提問者表示，卡特可以幫忙建造避難空間。

麥康諾第二個刪掉的選項是歐巴馬，雖然麥康諾曾說會讓歐巴馬只能當「一屆總統」，但他29日向記者澄清，「我唯一不喜歡他的，就是他老是當著我的面告訴我我在想什麼」。

麥康諾表示：「我得說，有一次我回說『總統先生，說真的，那不是我的想法。』」

共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾(左)稱他私下把拜登總統(右二)當朋友，他認為拜登「是個人物」。圖為拜登在上月23日的一場活動中與麥康諾握手。(路透)

當麥康諾要從前總統柯林頓和拜登之間做出最後抉擇時，他提到自己與拜登在參院共事，並很快選擇拜登。

麥康諾指出：「拜登和我在歐巴馬任內提出四個兩黨協議，我私下把拜登當朋友，我是參加他兒子波(Beau Biden)喪禮的唯一共和黨人，所以我可以很輕鬆做出選擇，我認為拜登是個人物。」

麥康諾並未被問到如何看待還在世的兩位共和黨總統，包括布希(George W. Bush)和川普 ；麥康諾曾批評川普煽動1月6日的國會暴動，不過他在川普第二次彈劾案投票時支持川普無罪。

先前報導指出，麥康諾敦促當時的司法部長巴維理(William Barr)反對川普有關選舉舞弊的不實言論後，川普便多次批評麥康諾「從未為白宮而戰」，又批他是「沒骨氣的名義上共和黨人(RINO)」。

川普29日又發出聲明表示：「一開始就不該輸掉參院，多虧米奇(麥康諾)！需要有新領導，而且要快！」

麥康諾表示，他未注意到川普的言論，「我重視現在和未來」。