跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

一輛結合跑車和飛機的原型飛行車,順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

一輛結合跑車和飛機的原型飛行車(flying car),順利完成斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦(Bratislava)和尼特拉(Nitra)兩地國際機場之間的35分鐘試飛。從汽車變形飛機,只要短短2分15秒。

根據英國廣播公司(BBC)報導,這輛飛行車配備了BMW的引擎,只需要一般加油站的普通汽油,就可以在道路行駛和空中飛行。

創造出這輛飛行車的克雷恩教授(Prof Stefan Klein)表示,這輛車可以在2500公尺的高度飛行大約1000公里,目前飛行時數已達40小時。

這輛飛行車空中巡航速度達每小時170公里,可以搭載兩人,總承重上限200公斤。不過,和無人機計程車不一樣,這款飛行車無法垂直起降,必須要有跑道。

飛行車長久以來被流行文化視為未來的願景特色,業界對於這個初萌芽的市場寄予厚望。

影片來源:YouTube/KleinVision

2019年,摩根士丹利(Morgan Stanley )預估,飛行車市場產值將在2040年達1.5兆美元。

推出這輛飛天車的公司克雷恩願景(Klein Vision )表示,這輛飛行車的研發耗時約兩年,投資 金額不到200萬歐元。

西英格蘭大學(University of the West of England)航空電子和飛機資深研究員萊特博士(Dr Stephen Wright)將這輛飛行車描述為超跑 布加迪威龍(Bugatti Veyron)和塞斯納172(Cesna 172)小飛機的結合。

他說:「我必須承認這輛車看起來很酷,但我對於要如何取得認證有一百個問號。」