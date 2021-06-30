跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

一輛結合跑車和飛機的原型飛行車(flying car)，順利完成斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）和尼特拉（Nitra）兩地國際機場之間的35分鐘試飛。從汽車變形飛機，只要短短2分15秒。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這輛飛行車配備了BMW的引擎，只需要一般加油站的普通汽油，就可以在道路行駛和空中飛行。

創造出這輛飛行車的克雷恩教授（Prof Stefan Klein）表示，這輛車可以在2500公尺的高度飛行大約1000公里，目前飛行時數已達40小時。

這輛飛行車空中巡航速度達每小時170公里，可以搭載兩人，總承重上限200公斤。不過，和無人機計程車不一樣，這款飛行車無法垂直起降，必須要有跑道。

飛行車長久以來被流行文化視為未來的願景特色，業界對於這個初萌芽的市場寄予厚望。

影片來源：YouTube/KleinVision

2019年，摩根士丹利（Morgan Stanley ）預估，飛行車市場產值將在2040年達1.5兆美元。

推出這輛飛天車的公司克雷恩願景（Klein Vision ）表示，這輛飛行車的研發耗時約兩年，投資 金額不到200萬歐元。

西英格蘭大學（University of the West of England）航空電子和飛機資深研究員萊特博士（Dr Stephen Wright）將這輛飛行車描述為超跑 布加迪威龍（Bugatti Veyron）和塞斯納172（Cesna 172）小飛機的結合。

他說：「我必須承認這輛車看起來很酷，但我對於要如何取得認證有一百個問號。」