戴口罩可以運動嗎？醫師：戴著不影響健康成人運動表現

新竹台大分院復健部醫師林孟廷說，戴口罩並不會影響一般健康成人的運動表現，也不會造成休克或呼吸衰竭等嚴重疾病。圖／民眾提供

台灣 新竹陳姓男子每天下班會去河濱公園跑步，即使新冠肺炎疫情 全台三級警戒，他仍戴上口罩 出門運動，隨著天氣日漸炎熱，戴口罩跑步實在不舒服，上個月甚至有民眾戴口罩夜跑昏倒的新聞，讓他想知道到如何才能達到戴口罩運動又不缺氧昏倒。新竹台大分院復健部醫師林孟廷說，戴口罩並不會影響一般健康成人的運動表現，也不會造成休克或呼吸衰竭等嚴重疾病。

林孟廷說，新聞中未提及戴口罩跑步昏倒的男子是有身體不適或其他慢性疾病。根據美國胸腔學會年鑑（Annals of the American Thoracic Society）文獻回顧研究指出，健康的成人戴著口罩運動所有心跳、血壓、呼吸等生理指標，與運動者主觀感覺疲勞指數其實都差不多，甚至在很高強度下的運動也是如此。

林孟廷提醒，若想要從事健走、跑步或是騎腳踏車等戶外運動，請民眾仍要遵守中央流行疫情指揮中心的三級警戒規範，戴上口罩運動。出門前多帶一兩個備用口罩，在運動汗濕後，勤加更換口罩，以確保自己的口罩仍有保護作用。

但若本身為慢性阻塞性肺病(COPD)的病患，因疾病所造成的呼吸阻力較高，戴上口罩後運動確實可能因呼吸阻力增加與通氣的下降，造成持續性缺氧與血中二氧化碳濃度累積，進而刺激身體產生呼吸代償而更喘，影響運動表現，也因隔了一層口罩，使呼吸的散熱較差，進而影響呼吸的效率與通氣。

另一類則是有心臟疾病如心衰竭或冠心病的病患，心臟代償的能力較差，恐會因戴口罩運動的呼吸效率不好，進一步加速心率代償，增加心臟的負擔。建議在三級警戒期間有心肺疾病的病患還是留在家中不要外出運動，避免戴口罩運動增加身體的負擔。

林孟廷建議，居家個人運動可以從低強度開始，安排靜態拉筋伸展、固定式腳踏車、跑步機、跳繩、啞鈴肌力訓練或瑜珈等運動，並隨時注意自己身體狀況與攝取足夠水分。本身若有心肺疾病或是糖尿病、腎臟病等慢性疾病患者，建議運動前先與主治醫師討論，找出適合的運動方式。