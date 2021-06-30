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快篩後鼻子劇痛 她挖出深埋鼻孔37年的玩具

編譯中心 / 綜合報導
新冠肺炎快篩的鼻咽檢測示意圖。（歐新社）
新冠肺炎快篩的鼻咽檢測示意圖。（歐新社）

紐西蘭45歲女性麥卡錫（Mary McCarthy)日前接受新冠肺炎快篩的鼻咽檢測（swab test）後，右鼻孔劇痛不止，最後才發現是她8歲時掉進鼻子的玩具造成。她在上周終於取出深埋鼻孔長達37年的玩具。

紐西蘭新聞網站Stuff報導，醫院廚房員工麥卡錫長年忍受右側鼻子疼痛和呼吸困難，去年她接受新冠肺炎的鼻咽檢測後，鼻子症狀變得更糟，她出現嚴重的鼻竇問題，鼻水直流且極其痛苦。

麥卡錫諮詢了幾位醫師，但沒人能解決她的問題，在某天工作結束後她忍無可忍決定前往急診室。急診室人員問她是否曾把任何東西放進鼻子裡，麥卡錫想起她8歲時曾將玩具小圓片（tiddlywink）塞進鼻孔裡。

來源：AU News

麥卡錫接受電腦斷層掃描（CT scan）後發現鼻子中有個物體，但是當醫師試著在她清醒時移除物件時，麥卡錫覺得很痛，醫師便決定動手術取出。醫師在手術過程中從鼻子推落小圓片，最後從她的嘴裡取出。

麥卡錫很慶幸醫護人員想到除了鼻竇問題以外的原因。她指出小圓片歷經這麼多年幾乎都沒掉色。

麥卡錫想起當年跟兄弟們玩「鼻孔吹小圓片」的遊戲，看看小圓片會飛去哪裡。有一次她不小心吸進一個小圓片，但有點害怕告訴媽媽，姑且隱瞞不說。

麥卡錫表示：「我記得當時我很害怕，想著『它去哪了』。我長年總是很難用鼻子呼吸，但從未想過跟小圓片有關。好在醫師想到冠狀病毒檢試跟鼻子物件的關聯。」

檢測 新冠肺炎

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