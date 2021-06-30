我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

紐西蘭新減肥器惹議 只能吃流質「酷似刑具」

編譯張君堯／即時報導
紐西蘭研究人員研發出一種全新的「減肥裝置」，它使用磁鐵將人的下巴「夾在一起」、希望藉此限制飲食，不過這也引來批評，有人將其比作中世紀的酷刑刑具。(Getty Images)
紐西蘭研究人員研發出一種全新的「減肥裝置」，它使用磁鐵將人的下巴「夾在一起」、希望藉此限制飲食，不過這也引來批評，有人將其比作中世紀的酷刑刑具。(Getty Images)

紐西蘭研究人員研發出一種全新的「減肥裝置」，它使用磁鐵將人的下巴「夾在一起」，希望藉此限制飲食，不過這也引來批評，有人將其比作中世紀的酷刑刑具。

這項「世界首創」的裝置包括牙醫將磁鐵和螺栓安裝到使用者的上下臼牙上，並藉著磁鐵的力量使頜骨只能張開約2公分。奧塔哥大學（University of Otago）健康科學學院的首席研究員布倫頓（Paul Brunton）表示「這限制使用者只能吃流質飲食，而不會影響呼吸或說話等人體功能」。

布倫頓表明「這是一種非侵入性、可逆、經濟實惠且具吸引力的外科手術替代方案」，並強調「事實上這個設備沒有任何不良後遺症」。研究人員還補充說「他們開發了『世界上第一個減肥裝置』，以幫助對抗全球肥胖流行病」。

本月發表在英國牙科雜誌上的一篇論文更指出，研究人員在為期2周、名為「DentalSlim」飲食控制裝置的試驗中，7名女性每人平均減重6.36公斤。除了最初感到些許不適外，參與實驗者普遍認為該設備「可忍受」。與此同時，「DentalSlim」還具有緊急釋放功能，以防使用者臨時的嘔吐或驚恐發作，不過在為期2周的試驗中，沒有任何患者遇到需用到該功能的狀況，但仍有一名女性承認通過「融化巧克力」來偷吃甜食。

這項發明發布後也在社群媒體上引起熱烈討論，許多民眾紛紛指責研究人員「羞辱胖子並質疑試驗的道德規範」，有人將「DentalSlim」描述為「令人厭惡和不人道的」，另一位民眾則表示這可能會導致不健康的飲食習慣根深柢固。

更有人批評「也許你可以不開發酷刑裝置，而是根據過時和不適當的BMI量表來研究醫學界如何不斷使人們失望」，但研究人員也在論文中指出，該試驗得到倫理委員會的批准、並按照國際準則進行。

社群媒體 肥胖 哥大

上一則

臉書推電子報訂閱服務Bulletin 拉攏網紅拚收入

延伸閱讀

防Delta變種 抗疫模範紐西蘭考慮強制戴口罩、加強追蹤

防Delta變種 抗疫模範紐西蘭考慮強制戴口罩、加強追蹤
減肥期間控管飲食 掌握3訣竅

減肥期間控管飲食 掌握3訣竅
中國第二代新冠疫苗 紐西蘭接種試驗

中國第二代新冠疫苗 紐西蘭接種試驗
中國研究員要美刪病毒基因資料 新冠溯源更難追

中國研究員要美刪病毒基因資料 新冠溯源更難追

熱門新聞

新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

2021-06-27 12:50
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

2021-06-26 07:43

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年

研究：輝瑞、莫德納新冠疫苗 抗體可存數年