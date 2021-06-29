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男子擁有149個手足 透露背出全部家人名字的訣竅

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大摩門教20歲男子來自全球最大的一夫多妻家庭。(取自tiktok@kayezer0)
加拿大摩門教20歲男子來自全球最大的一夫多妻家庭。(取自[email protected])

加拿大摩門教20歲男子布萊克莫（Murray Blackmore）來自全球最大的一夫多妻家庭，他一共有149個手足，日前他在社群平台透露家人記憶每個人名字的訣竅。

布萊克莫解釋他的父母為同年出生的孩子取的名字都以相同字母開頭，好比跟布萊克莫同年出生的另12個手足名字都以字母M開頭。布萊克莫說自己知道所有手足的名字，但不一定每次看到人都能正確說出姓名。

布萊克莫表示他最大的手足已經44歲了，而最小的只有1歲，他形容家中人口跟學校一樣多，很難跟所有手足建立親密關係，但他跟當中部分手足非常親近，甚至將他們視為父母。

布萊克莫的母親生了10個孩子，因此他只有9個同父同母的兄弟姐妹。

布萊克莫提到目前沒有任何計畫阻止家庭的成長：「最近有消息傳來，我的手足人數可能會增加到151人。我不能告訴你這是否是最後一次，但我父母看來還在繼續生孩子。」

@kayezer0

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