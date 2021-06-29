美教授研討會稱法國菜是「種族主義」 主辦單位急撇清
泰晤士報29日報導，美國的一位法學教授日前發表「法國文化的食物白種性（Food whiteness）」想法，亦即「利用食物強化白種性為一個統治的種族身份」。
當事人是康乃狄克大學的柯恩教授（Professor Mathilde Cohen），學校網站介紹她的研究領域是憲政法、比較法與食物法，還有種族、性別與法律，據報曾在法國國家科學研究中心（French National Centre for Scientific Research）擔任過研究員。
根據報導，法國將美食視為國家認同的根本，但柯恩教授卻在巴黎政治學院（Sciences Po）與巴黎楠泰爾大學（Nanterre University）組織的研討會討論法國菜的「白種性」，在法國引發一陣驚駭。
根據網友上傳到YouTube的影片，柯恩教授認為法國飲食文化強化白人對少數族裔的「統治地位」，柯恩稱法國菜常以一種每位市民都能平等參與的國家儀式呈現，「但法國的飲食方法是由中上階層白人所形塑」。
柯恩教授也在論文聲稱，法國「飲食文化…一直是通過奴隸制、殖民主義與移民構成種族與民族認同的主要工具」，並指法國菜的白種性更為強大，原因就出在「無名性」，「讓種族多數能夠從食物特權獲利，卻不用必須承認菜色的種族起源」。
巴黎政治學院已撇清他們跟柯恩的關係，知名記者戈佛雷（Jérôme Godefroy）則在推特分享影片，抨擊「她來到巴黎政治學院說法國美食是種族主義，被白人統治」，讓他想用西印度群島與留尼旺的招牌菜「給她強迫餵食」。
Mathilde Cohen est chercheuse au @CNRS et prof de droit à l’université du 🇺🇸Connecticut.— Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) June 25, 2021
Elle vient dire à @sciencespo à Paris que la cuisine française est raciste, dominée par les blancs.
Envie de la gaver d’accras antillais et de rougail réunionnais. pic.twitter.com/pDGztyCoxX
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