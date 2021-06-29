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隔10公尺還會感染Delta病毒 醫：防疫習慣要融入生活

記者朱冠諭／桃園報導
聯新國際醫院首席副院長許詩典認為，台灣現在確診病例數下降，或許7月12日可望解封，但還是要維持戴口罩的習慣，以及實行分流管制。聯合報系資料照片
聯新國際醫院首席副院長許詩典認為，台灣現在確診病例數下降，或許7月12日可望解封，但還是要維持戴口罩的習慣，以及實行分流管制。聯合報系資料照片

Delta變種病毒入侵台灣屏東，累計至今已有12人確診，引起全民警戒。聯新國際醫院首席副院長許詩典指出，Delta病毒傳染力高、重症和死亡率也高，較容易發生氣溶膠傳染，就算和病患距離8到10公尺都有被感染的可能，病毒不斷變化下，全世界可能還要再和病毒搏鬥一段時間，呼籲民眾即刻起將衛生防疫習慣融入生活，學會與病毒共生。

感染控制與社區公共衛生領域醫師許詩典表示，Delta變種病毒症狀類似一般感冒，像是頭痛、喉嚨痛、流鼻水等，而嗅覺喪失、皮膚疹等情況幾乎都沒有出現，以致許多患者一開始會誤以為是一般的感冒，不會提高警覺；相較新冠病毒傳染途徑初期認為以飛沫傳染為主，變種病毒現在已證明有可能會氣溶膠傳染，傳播力更強。

面對Delta變種病毒，許詩典認為，台灣現在的防疫規範已經相當嚴謹，就像現在三級警戒過了1個月，已經有民眾開始受不了，如果民眾維持現有防疫習慣，沒事待在家、出外戴口罩、保持社交距離、不隨便觸摸物品，基本上不用太過擔心，生活不需有太大改變。

許詩典表示，台灣現在確診病例數下降，但疫情尚未穩定，尤其現在發生屏東群聚感染案，如果可以把感染範圍控制在最小，或許7月12日台灣可望解封，包括市場和健身房等場所都可以考慮重新開放，關鍵在於還是要維持戴口罩的習慣，以及實行分流管制，否則人潮一多就會增加群聚風險。

許詩典說，面對Delta變異株高傳染率，目前只能依靠疫苗造成的群體免疫，不過現有疫苗進行臨床試驗第三期時，大多都沒做到Delta變種病毒，基本上這些疫苗應對變種病毒的保護力會有點下降，所以一方面疫苗廠可能要開始研發第2代甚至第3代的疫苗，政府也要考慮讓民眾追打第3劑提高免疫力。

變種病毒 疫苗 台灣

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