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馬斯克50歲生日快樂 最想要的禮物先透露給粉絲

編譯中心／綜合報導
馬斯克50歲了。（路透）
馬斯克50歲了。（路透）

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）28日過50歲生日，富可敵國的他在推特說出了自己最想要的禮物。

馬斯克在推特擁有5700萬粉絲，其中一位網友問馬斯克想要什麼樣的50歲生日禮物，馬斯克的回答也很簡單：「星際飛船超級重型火箭」（ Starship Super Heavy）。

馬斯克的意思應該是，讓星際飛船超級重型火箭實現軌道飛行，而不是真的將一駕火箭停在他家門前。

SpaceX總裁Gwynne Shotwell表示，雖然該公司的下一代可重複使用火箭系統的首次軌道試飛，不會在馬斯克生日當天進行，但是有可能在未來幾周內進行。因此，該公司將至少給馬斯克一個略微遲到的禮物。

此外，馬斯克的媽媽也在推特曬出兒子的嫩照，她表示感謝50年前神奇的一天，兒子帶給她許多快樂。馬斯克也留言贈送一顆愛心給媽媽。

馬斯克 推特 特斯拉

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