馬斯克50歲生日快樂 最想要的禮物先透露給粉絲

特斯拉 創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk)28日過50歲生日,富可敵國的他在推特 說出了自己最想要的禮物。

馬斯克在推特擁有5700萬粉絲,其中一位網友問馬斯克想要什麼樣的50歲生日禮物,馬斯克的回答也很簡單:「星際飛船超級重型火箭」( Starship Super Heavy)。

馬斯克的意思應該是,讓星際飛船超級重型火箭實現軌道飛行,而不是真的將一駕火箭停在他家門前。

SpaceX總裁Gwynne Shotwell表示,雖然該公司的下一代可重複使用火箭系統的首次軌道試飛,不會在馬斯克生日當天進行,但是有可能在未來幾周內進行。因此,該公司將至少給馬斯克一個略微遲到的禮物。

此外,馬斯克的媽媽也在推特曬出兒子的嫩照,她表示感謝50年前神奇的一天,兒子帶給她許多快樂。馬斯克也留言贈送一顆愛心給媽媽。

Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ 🎂🎉 Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love ❤️❤️❤️ #HappyBirthdayElonMusk now trending 🙌🙏 pic.twitter.com/xro3QwQD1z