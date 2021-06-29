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警涉毒辭職 下海與前女友拍謎片24小時 賺進「5位數」

聯合新聞網／綜合報導
澳洲一名前任警官梅德曼（左）和前女友（右）合拍謎片。（取材自Instagram）
澳洲一名前任警官梅德曼（左）和前女友（右）合拍謎片。（取材自Instagram）

澳洲一名29歲前任警官梅德曼（Zachary Samuel Maidment）去年被指控持有古柯鹼，還在前任未婚妻漢森（Tyana Hansen）的胸前吸食。然而梅德曼完全不受打擊，日前交保後和漢森聯手在成人頻道開展新事業。

澳洲廣播公司ABC報導，梅德曼去年6月底和成人雜誌《花花公子》封面女郎、前未婚妻漢森一起在賭場慶生，期間梅德曼吸食數次古柯鹼，還要另一名友人學他在漢森胸前吸古柯鹼。

梅德曼受到指控後不久就辭去警察職務，但他尚未接受審判。近期他和漢森在社群平台上宣傳他們的付費訂閱頻道，自誇是「眾人期待的前任情侶檔」並寫著：「我們決定提供大家一些話題」，當中有些影片還是在梅德曼受到指控的飯店拍攝。

漢森透露他們在過去24小時已透過影片賺進「五位數」，但得扣掉20%給網站。漢森表示自己已使用該網站一年了，但很高興跟前伴侶共享這個平台。

漢森提到梅德曼還在當警察時，警方控制了他的生活，包括在社群平台發布的內容。現在他們一起拍片給他們「做自己的機會」，還實現了財富自由。梅德曼目前則拒絕媒體採訪，他將於8月10日在當地地方法院出庭受審。

社群 警察 澳洲

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