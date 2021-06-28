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「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

編譯中心 / 綜合報導
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

在大多數人的印象中，狗是人類最好的朋友，但狼的形象就顯得危險許多。然而，最近有位俄羅斯飼主，就嘗試飼養一隻血統幾乎是狼的狼犬，並成功將牠馴服，成為大家族的一部分。

根據日本媒體「grape」報導，俄羅斯一位網友Alida，飼養著一隻有著四分之一犬科血統的狼犬「Kira」。這隻狼犬的母親是純種的狼，父親則是阿拉斯加雪橇犬和狼混合的米克斯犬。Kira的遭遇相當不幸，才被生下三天後，遭到父母的拋棄，當然也沒學會野外求生技能。

Alida在收養機構發現Kira，決定飼養牠，但這不是一件容易的事。由於狼的本性相當怕生，Kira的性格又很頑固，所以光是教導牠，就花費了好一陣功夫。

此外，因為Kira畢竟還是帶有大部分狼的血統，因此飼養一事也遭到許多人的反對，認為這太危險了，甚至還有人舉報過Alida「飼養肉食動物」。不過面對這些刁難，Alida最終都挺了過來。如今Kira已經長成一隻威武的狼，但同時也被Alida訓練的相當好，沒有留下絲毫野生的氣息。連和Alida年僅七歲的孩子都能夠和平相處，儼然成為家庭的一份子。

網友們則表示「感覺牠很聰明，知道主人想做什麼」、「狼很難養，運動量和食量和狗完全不同等級」、「如果不是懂得狼的習性，是很難馴服的」、「其實不要說狼，有些品種的狗就不好養了」、「表情很溫馴呢，遇到好飼主真是太好了」、「狼犬不是隨便的飼主就能養的」。

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