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影／復仇的機會來了 可樂把「兩隻C羅」移開

編譯中心／綜合報導
可樂發布搞笑影片，揶揄C羅遭淘汰。（影片截圖）
可樂發布搞笑影片，揶揄C羅遭淘汰。（影片截圖）

歐洲杯來到16強階段，葡萄牙頭號球星C羅（Cristiano Ronaldo）在記者會引發的「移開可樂事件」引發軒然大波，如今葡萄牙遭比利時淘汰，可樂逮到「報復機會」揶揄C羅。

在葡萄牙被比利時淘汰出局後，可口可樂發了一支影片。畫面中一個人裝扮成可樂，他將兩隻C羅從桌面上移走，並尖叫了一聲。

歐洲杯27日比利時以1：0淘汰衛冕軍葡萄牙，球隊失利讓葡萄牙超級球星C羅後難掩低落，不僅是葡萄牙32年來首度敗給比利時，更是隊史首次在歐洲杯未進8強。

C羅此戰雖有4次射門、但未能破網，外界推測這可能是他最後一次參賽，球隊落敗後，更直接扯下隊長袖標、丟到地上。

C羅 可口可樂

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