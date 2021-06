影／復仇的機會來了 可樂把「兩隻C羅」移開

歐洲杯來到16強階段,葡萄牙頭號球星C羅 (Cristiano Ronaldo)在記者會引發的「移開可樂事件」引發軒然大波,如今葡萄牙遭比利時淘汰,可樂逮到「報復機會」揶揄C羅。

在葡萄牙被比利時淘汰出局後,可口可樂 發了一支影片。畫面中一個人裝扮成可樂,他將兩隻C羅從桌面上移走,並尖叫了一聲。

歐洲杯27日比利時以1:0淘汰衛冕軍葡萄牙,球隊失利讓葡萄牙超級球星C羅後難掩低落,不僅是葡萄牙32年來首度敗給比利時,更是隊史首次在歐洲杯未進8強。

C羅此戰雖有4次射門、但未能破網,外界推測這可能是他最後一次參賽,球隊落敗後,更直接扯下隊長袖標、丟到地上。

𝙀𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙛𝙤𝙤𝙩𝙖𝙜𝙚 from the stadium in Seville after Belgium's 1-0 win over Portugal 🤣



Coca-Cola has the last laugh as Cristiano Ronaldo is sent packing.#OptusSport #EURO2020 pic.twitter.com/fWDz7SoMFL