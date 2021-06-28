足球員穿西裝就是帥 BOSS發布歐洲職業聯賽正裝宣傳照

2015年起就與BOSS合作的皇家馬德里，球員們則是穿上以美麗諾羊毛精製的典雅低調格紋西裝，絲質全襯內裡更舒適。圖／HUGO BOSS提供

2020歐洲國家盃足球 賽因為疫情延至今年登場，近日已進行到16強淘汰賽階段。雖然人氣球星葡萄牙隊長C羅 已遭到比利時淘汰，但接下來的賽事包含西班牙對上克羅埃西亞、英法之戰等依舊充滿看點。而時尚品牌HUGO BOSS也在近日發布他們為歐洲各大職業足球聯盟今年賽季打造的造型，包含德甲的拜仁慕尼黑隊、西甲皇馬、法甲巴黎聖日耳曼、義甲國際米蘭隊和英超 托特納姆熱刺，換上西裝的足球員帥氣逼人，同時也可以看到幾個沒有在歐洲國家盃出現的球員，一解球迷的遺憾。

HUGO BOSS今年賽季為5支歐洲足球職業聯賽隊伍打造全新造型，他們為擁有內馬爾的巴黎聖日耳曼隊打造多款正裝與休閒造型，採用球隊的經典深藍色調，並飾上壓印球隊英文字母「Paris」，另外還有專屬圓領運動衫；至於擁有本澤馬、托尼克洛斯等許多球星的皇家馬德里，球員們則是穿上以美麗諾羊毛精製的典雅低調格紋西裝，這也是剛宣布離隊的隊長拉莫斯最後一次在團體西裝照中亮相。

而英格蘭足球代表隊隊長哈利凱恩效力的英超托特納姆熱刺，穿上BOSS Create Your Look系列全新西裝出席正裝活動。

拜仁慕尼黑隊的酒紅色正裝及休閒服飾也是專屬配色，更壓印有「Bayern」球隊名稱。國際米蘭隊的西裝則是以海軍深藍色調彈性材質打造，配襯以高貴真絲緹花領帶。