我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

追求完美錯了嗎？高材生舉日劇為例：壓力大會反效果

聯合新聞網／綜合報導
日劇東大特訓班2劇照。（取材自推特）
日劇東大特訓班2劇照。（取材自推特）

有的人做事喜歡追求完美，但也有人認為事情得過且過即可。最近日本就有東大生，藉由日劇「東大特訓班2」的故事情節，探討追求完美主義，反而可能造成的問題。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，現正就讀東大的學生布施川天馬，認為有的人追求極致完美，凡事都想做到百分之百。雖然布施川很尊敬這樣的人，但他自己就比較隨意，認為事情做到個八成左右就算不錯了。反而是處處要求完美，其實未必是件好事。

布施川的理念，正巧在最近日劇「東大特訓班2」同樣也有類似的演出。在第九集，櫻木老師（阿部寬飾演）和學生瀨戶輝打賭，比誰在投籃10球之內能投進更多球。一開始，瀨戶雖然連進兩球，櫻木老師則前兩球都落空，但後來櫻木老師的投準率越來越高，反而是瀨戶卻頻頻失常落空，最後就是櫻木老師贏下了這次的對決。

櫻木老師分析，瀨戶之所以會輸掉，原因就在於他「每一球都想投進」，所以只要出了一些差錯，內心的壓力就會越來越大。而且看到櫻木老師不斷進球後，心態更是完全崩盤。反而是櫻木老師，從一開始就抱持著「進個六球左右就好」的心態，因此開場連續落空兩球也不緊張，最後才能徹底發揮實力。

布施川認為，像這種「比誰多」的勝負，很容易落入想要「一次全拿」的窠臼之中。但在很多時候，做到完美幾乎可說是一件不可能的任務。因此比起拚到完美，不如仔細評估自己的實力，設立「最起碼能做到的」及「理想情況下能做到的」兩個目標，才不會讓自己陷入焦慮之中，最後功敗垂成。

日劇 日本

上一則

好友扛3000枚硬幣當禮金 收禮大叔驚呆寫「收到壹盆」

下一則

英男童被宣告癌症無藥醫 募資千萬跨海治療未復發1年

延伸閱讀

西班牙世界行動通訊大會回來了 現場1天為1萬人做篩檢

西班牙世界行動通訊大會回來了 現場1天為1萬人做篩檢
為疫情下的東奧增添意義 國際奧會主席擬訪問廣島

為疫情下的東奧增添意義 國際奧會主席擬訪問廣島
中共建黨100周年大會首次演練 1.4萬人參演

中共建黨100周年大會首次演練 1.4萬人參演
華美半導體協會19日科學工程大會 柏加大胡正明談創新

華美半導體協會19日科學工程大會 柏加大胡正明談創新

熱門新聞

奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
哈利與梅根接受歐普拉專訪大吐苦水。(路透)

哈利宣稱被王室斷銀根 英媒打臉：拿父親查理621萬安家

2021-06-24 03:03
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

2021-06-26 07:43

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光