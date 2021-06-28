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祭司戴巨大「綠蔥」90度鞠躬 日神社祈福儀式笑翻網友

聯合新聞網／綜合報導
日本有鹿神社獨特的「綠蔥頭」祈福儀式出名，祭司需戴上兩公尺的巨大綠蔥頭飾完成儀式。（取材自推特）
日本有鹿神社獨特的「綠蔥頭」祈福儀式出名，祭司需戴上兩公尺的巨大綠蔥頭飾完成儀式。（取材自推特）

日本有著許多建築特殊、歷史淵遠的寺廟和神社，是旅遊時不可錯過的景點。若參訪時正值儀式期間，遊客便可一睹儀式的獨特風采。其中，有鹿神社(Aruka Shrine) 祈福儀式由一位祭司頭戴兩公尺長的「綠蔥」頭飾祈求平安，奇葩的造型吸引許多民眾前往參觀。

有鹿神社位於神奈川縣海老名市，據傳創建於西元6、7世紀，是神奈川縣最古老的神社。有鹿神社舉行此項獨特祈福儀式至今已四年，由祭司頭戴兩公尺長的巨大綠蔥頭飾進行祈福參拜，祭司需進行多次90度鞠躬，並彎腰通過僅半人高的窄小紙圈，相當費力。

據外媒報導，「綠蔥」頭飾的靈感來自於祭司小島美和子過去舉辦的「熊貓」儀式，她穿戴熊貓造型的頭飾完成祈福儀式，在當時吸引許多民眾前往有鹿神社參觀，也挑戰了儀式應當莊嚴的刻板印象。

日本有鹿神社發展出獨特祈福儀式，祭司需頭戴巨大的綠蔥頭飾，進行多次鞠躬，並穿過只...
日本有鹿神社發展出獨特祈福儀式，祭司需頭戴巨大的綠蔥頭飾，進行多次鞠躬，並穿過只有半人高的窄小紙圈，相當費力。（取材自推特）

小島美和子接著也想幫有鹿神社的大祭司Negi打造獨特的儀式，因Negi的諧音與「蔥」類似，綠蔥頭飾的想法就此誕生。儀式後於2017年首次舉辦，於2020年在Twitter上被網友瘋傳，成為有鹿神社的一大特色。

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