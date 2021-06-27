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全身不適可能病灶在這…早晨「喝杯水」維持神經平衡

聯合新聞網 / 綜合報導
日本名醫小林弘幸認為，早起喝一杯水，可以促進腸胃蠕動，平衡交感神經。圖片來源／ingimage
日本名醫小林弘幸認為，早起喝一杯水，可以促進腸胃蠕動，平衡交感神經。圖片來源／ingimage

無論身體有什麼病痛，「多喝水、多休息」幾乎是治療的不二法門。而喝水的好處還不僅只於此，最近就有日本名醫，表示起床喝一杯開水，就能有許多意想不到的健康療效。

根據日本媒體「mi-mollet」報導，順天堂大學的醫學教授小林弘幸，被稱為是「自律神經研究第一人」。小林表示，每天早上喝一杯水，可以補充睡眠時流失的水分。而且水分進入腸胃器官，能夠激發「胃結腸反射」，促進腸胃的蠕動，幫助排便順暢。

小林認為，腸胃是人體吸收養分，並且送到身體四周圍的重要器官。如果腸胃蠕動不順，那就會造成瘀血，血液流通不順且品質不佳，影響養分的吸收，結果就造成全身的病痛。因此顧好腸胃，對身體健康影響相當重大。

另外，早上喝水也能對副交感神經產生刺激。小林分析，人體的交感神經會刺激人類緊張、興奮的情緒，在白天比較活躍；相對的，副交感神經則是讓人有緩和、放鬆的作用，在夜裡比較容易發揮。

而早晨正是交感神經與副交感神經「換班」的時候，但此時若交感神經過於旺盛，情緒就很容易受到影響，變得容易煩躁。因此藉由喝水，可以刺激副交感神經，讓兩者維持平衡。特別隨著年紀增長，副交感神經功能會越來越弱，越需要藉由喝水刺激。每天早晨喝一杯水（約200至250毫升），這樣簡單的方法，就能夠促進各方面的身體健康。

日本

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