我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美56.5%成人 完全接種疫苗

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

冷凍干貝退冰出現「詭異白色」 過來人解答：可以吃

聯合新聞網／綜合報導
一名女網友PO文提到，她上個月才買的冷凍生食干貝，拿出幾顆退冰後發現，其中一顆干貝的表皮呈現異常的白色。（取材自廚藝公社）
一名女網友PO文提到，她上個月才買的冷凍生食干貝，拿出幾顆退冰後發現，其中一顆干貝的表皮呈現異常的白色。（取材自廚藝公社）

海鮮食材百百種，處理的方式也不盡相同，不過吃下肚之前一定要注意食材的新鮮度，否則就會吃壞肚子。日前就有一名女網友在臉書「廚藝公社」中PO文提到，她上個月才買的冷凍生食干貝，不料拿出幾顆退冰後發現，其中一顆干貝的表皮呈現異常的白色，於是她就擔心的直呼「第一次看到，完全不敢動它」。

原PO在文中表示，自己把上個月買的冷凍生食干貝拿出幾顆退冰，沒想到退冰後竟有一顆干貝像起司一樣，表皮有一層白色，但聞起來感覺沒有壞掉。從照片中可見，盤子上6顆干貝中，多數呈現正常的淺橘色，但其中一顆卻是白色，且有龜裂的痕跡，由於是第一次碰到這樣的狀況，因此她就好奇詢問廣大網友「這有問題嗎？還能吃嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「老爸的陳年後腳跟腳皮就長這樣」、「有質疑就丟，健康比較重要」、「看起來比較像是發霉」、「有疑慮就別吃，免得腸胃不舒服」、「感覺很像上面裹上太白粉」、「好像麻糬」。

不少有過類似經驗的網友也出面解答，「這是凍傷，蛋白質白化了」、「是冰過頭了」、「這是貝、蝦類凍傷，要用多重紙類包著比較不會凍傷」、「沒有壞掉，用米酒浸泡一下再用米酒洗過，看能不能救」、「我也有這個經驗，切掉後再烹調，沒有切掉煮完還是硬硬的口感不佳」、「沒有壞掉，還是可以吃，但八成吃起來會有冰箱味」、「那只是凍傷不是壞掉，而且也特別容易焦掉，建議表層修掉就可以了」、「這是凍傷，有可能在保存期間有失溫復凍，凍會讓蛋白質熟化」。

臉書

上一則

一大罐堅果該如何保存？ 內行指點：放再久也沒有油味

下一則

全身不適可能病灶在這…早晨「喝杯水」維持神經平衡

延伸閱讀

對抗新冠華人英雄／王年爽 創S-2P技術為疫苗鋪路

對抗新冠華人英雄／王年爽 創S-2P技術為疫苗鋪路
放射線直擊癌細胞 前列腺癌重症患者死亡降40%

放射線直擊癌細胞 前列腺癌重症患者死亡降40%
居家避疫不發胖 切記少油、少鹽、少炸類

居家避疫不發胖 切記少油、少鹽、少炸類
遠離肌少症 掌握4要

遠離肌少症 掌握4要

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
哈利與梅根接受歐普拉專訪大吐苦水。(路透)

哈利宣稱被王室斷銀根 英媒打臉：拿父親查理621萬安家

2021-06-24 03:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險