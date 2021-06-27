冷凍干貝退冰出現「詭異白色」 過來人解答：可以吃

一名女網友PO文提到，她上個月才買的冷凍生食干貝，拿出幾顆退冰後發現，其中一顆干貝的表皮呈現異常的白色。（取材自廚藝公社）

海鮮食材百百種，處理的方式也不盡相同，不過吃下肚之前一定要注意食材的新鮮度，否則就會吃壞肚子。日前就有一名女網友在臉書 「廚藝公社」中PO文提到，她上個月才買的冷凍生食干貝，不料拿出幾顆退冰後發現，其中一顆干貝的表皮呈現異常的白色，於是她就擔心的直呼「第一次看到，完全不敢動它」。

原PO在文中表示，自己把上個月買的冷凍生食干貝拿出幾顆退冰，沒想到退冰後竟有一顆干貝像起司一樣，表皮有一層白色，但聞起來感覺沒有壞掉。從照片中可見，盤子上6顆干貝中，多數呈現正常的淺橘色，但其中一顆卻是白色，且有龜裂的痕跡，由於是第一次碰到這樣的狀況，因此她就好奇詢問廣大網友「這有問題嗎？還能吃嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「老爸的陳年後腳跟腳皮就長這樣」、「有質疑就丟，健康比較重要」、「看起來比較像是發霉」、「有疑慮就別吃，免得腸胃不舒服」、「感覺很像上面裹上太白粉」、「好像麻糬」。

不少有過類似經驗的網友也出面解答，「這是凍傷，蛋白質白化了」、「是冰過頭了」、「這是貝、蝦類凍傷，要用多重紙類包著比較不會凍傷」、「沒有壞掉，用米酒浸泡一下再用米酒洗過，看能不能救」、「我也有這個經驗，切掉後再烹調，沒有切掉煮完還是硬硬的口感不佳」、「沒有壞掉，還是可以吃，但八成吃起來會有冰箱味」、「那只是凍傷不是壞掉，而且也特別容易焦掉，建議表層修掉就可以了」、「這是凍傷，有可能在保存期間有失溫復凍，凍會讓蛋白質熟化」。