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大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

記者李姿瑩／台北報導
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博
張蘭分享汪小菲夫妻的恩愛照後立刻掀起話題。取材自微博

汪小菲日前與大S鬧出婚變風波，雙方目前暫時偃旗息鼓。但隨著汪小菲被拍到與長髮女子出入酒吧，又讓網友對他的婚姻狀況諸多揣測。但汪小菲媽媽張蘭在直播中秀出昔日兒子與媳婦的恩愛合照，變相幫忙澄清了謠言。

汪小菲近年努力擴張餐飲事業版圖，偶爾會被拍到出入夜店、酒吧。他不愛被看圖說故事，這回被拍到的照片中也無踰矩行為，大S和媽媽沒多做回應，倒是張蘭秀出了汪小菲和大S的合照，馬上讓輿論改變風向。陸網也點出，張蘭或許正是大S婚變風波中的最大贏家。

張蘭在餐飲事業失利後，嘗試從直播展開第二春，當起直播主賣貨。她能言善道，本就有一批死忠粉絲，經過兒子、媳婦婚變新聞後，不僅觀看流量大增，銷售業績也水漲船高。許多來看八卦的網友邊看邊下單，不到1個月就把張蘭拱成頂尖直播主。

張蘭知道兒子不喜歡自己多嘴，所以後來乾脆對各種離婚留言視而不見，始終保持笑容，被網友解讀為高EQ。她中氣十足嗓門大，直播風格活潑親切，原本看熱鬧的網友意外被她吸引，成為了固定收看的粉絲。而她也有銷售團隊在幕後相助，簡單分享一張照片，預告27日要幫汪小菲慶祝40歲生日，就成功地堵住了悠悠之口。

張蘭近日直播流量竄升。取材自微博
張蘭近日直播流量竄升。取材自微博

汪小菲 大S 八卦

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