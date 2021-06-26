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中國大學放榜 清大錄取「寄個門」 同濟「送艘船」

記者戴瑞芬／綜合報導
中國海洋大學的錄取通知書則是一張船票，寓意揚帆起航，千山覓英才，萬里送金箋，滄海掛雲帆。（取材自生活報）
中國海洋大學的錄取通知書則是一張船票，寓意揚帆起航，千山覓英才，萬里送金箋，滄海掛雲帆。（取材自生活報）

中國大學陸續放榜，寄發錄取通知書。各大學無不絞盡腦汁，激發創意設計，給新生帶來驚喜。第一志願北京清華的通知書，一掀開就是「清華園」大字的二校門立體化現身，今年立體紙雕用激光雕刻，意在祝福新生「破壁追光、圓夢清華」。

北京清華的通知書，一掀開就是「清華園」大字的二校門立體化現身，祝福新生「破壁追光...
北京清華的通知書，一掀開就是「清華園」大字的二校門立體化現身，祝福新生「破壁追光、圓夢清華」。（取材自瀟湘晨報）

以海洋、地科專業聞名的同濟大學，錄取通知書附帶一份造船指南，新生折紙疊成同舟號、共濟號和夢想號三艘小船，寓意新生「揚起夢想的風帆，同舟共濟，乘風破浪。」

除了折紙船，通知書還附上時光筆記兩冊，一本是有大學四年200周倒數的周記，一本是收集的學長筆記，提醒新生做好人生規畫。

躋身「清北復開（清華、北大、復旦、南開）」中國四大名校的南開大學錄取通知書，以校色青蓮紫做底色，拉動內頁就合攏日月兩頁，隨通知書寄出一個荷包，放著兩粒來自嘉興的蓮花種子，和一枚「不負韶華」的書簽。

南開大學錄取通知書，拉動內頁就合攏日月兩頁。（取材自瀟湘晨報）
南開大學錄取通知書，拉動內頁就合攏日月兩頁。（取材自瀟湘晨報）

中國海洋大學的錄取通知書則是一張船票，將水字和學校名稱做成燙藍金工藝，寓意揚帆起航，千山覓英才，萬里送金箋，滄海掛雲帆。

哈爾濱工業大學會發光的錄取通知書也讓人羨慕，運用鐳射材質，表面不發光，但遇光照射，每一個角度都會呈現出不同的色彩。祝福新生施展自己的才華，綻放出炫目的光芒，創造自己的璀璨人生。

哈爾濱工業大學通知書運用鐳射材質，祝福新生創造自己的璀璨人生。（取材自瀟湘晨報）
哈爾濱工業大學通知書運用鐳射材質，祝福新生創造自己的璀璨人生。（取材自瀟湘晨報）

同濟大學錄取通知書是折紙疊成同舟號、共濟號和夢想號三艘小船，寓意新生「揚起夢想的...
同濟大學錄取通知書是折紙疊成同舟號、共濟號和夢想號三艘小船，寓意新生「揚起夢想的風帆，同舟共濟，乘風破浪。」還附上時光筆記兩冊，提醒新生做好人生規畫。（取材自瀟湘晨報）

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