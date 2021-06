可樂連續劇沒完？歐足總讓步 允穆斯林球員移掉海尼根

日前足球 巨星「C羅 」羅納度(Cristiano Ronaldo)在賽後記者會上將桌上的官方贊助商可口可樂 移至一旁,反倒以一瓶水取代的舉動引起效仿,後有法國中場大將博格巴(Paul Pogba)移動海尼根啤酒,今歐洲足總總算做出讓步,同意讓穆斯林球員將酒精飲料移離桌面。

Paul Pogba - a devout Muslim - removes a bottle of Heineken beer from the press table after France's win over Germany. #Euro2020 pic.twitter.com/amMXov8ivi