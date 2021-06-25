我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美TIFA暌違5年 6月30日重啟

紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒

白犀牛艾瑪遠嫁日本 6/26東武動物公園首度亮相

中央社台北25日電
六福村動物園犀牛妹艾瑪原定3月遠嫁日本，讓台日犀牛聯姻，促進犀牛血緣豐富化，因疫情直到6月8日才出發；艾瑪出嫁前一天似乎也感受到離情依依，不安地走來走去。（六福旅遊集團提供）中央社
六福村動物園犀牛妹艾瑪原定3月遠嫁日本，讓台日犀牛聯姻，促進犀牛血緣豐富化，因疫情直到6月8日才出發；艾瑪出嫁前一天似乎也感受到離情依依，不安地走來走去。（六福旅遊集團提供）中央社

犀牛妹艾瑪6月8日遠嫁日本，盼透過聯姻促進犀牛血緣豐富化。日本台灣交流協會晚間透過臉書表示，艾瑪明天正式與大家見面，艾瑪「新家」東武動物公園於YouTube直播。

根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，全球白犀牛數量僅剩1萬8000隻。六福旅遊集團此前表示，世界各地動物園本就透過血統管理，結合各自動物成為全球保育繁殖族群的一部分，確保繁殖族群的健康及遺傳多樣性，同時也是六福旅遊集團與日本東武鐵道集團跨國合作的目的。

六福去年9月22日與日本東武鐵道集團跨國攜手，啟動「台灣史上最大瀕危動物輸出」。本月8日，犀牛妹艾瑪從六福村野生動物園出發，搭機經過近16小時長途旅程，平安抵達日本東武動物公園。

位於東京郊外埼玉縣的東武動物公園（Tobu Zoo）主管表示，性情溫和、5歲大的艾瑪將在9月間與她首個對象相見歡，但無法保證必然能撮合配對。

這位主管說，「這頭犀牛哥現年10歲而且很大隻，我們會把牠倆送作堆，並讓牠們彼此熟識，估計交配得花一年時間；當然，如果牠們彼此看不順眼、就不會交配了，我們所能做的就是祈禱。」

艾瑪是從23頭犀牛雀屏中選，原因是性情較溫和且體型嬌小，便於飄洋過海送往異地。艾瑪原預定3月間啟程，因疫情而延宕，飼養艾瑪的保育員先開始教她識讀日文單字，像是「來」和「不」，為赴日之旅做準備。

日本 台灣 動物園

上一則

又一個瀕危世界遺產？聯合國教科文建議列入威尼斯

下一則

全美最佳湖濱城鎮 夏樂科尼利厄斯、戴維森上榜

延伸閱讀

日本再送台灣疫苗 蔡英文表達感謝

日本再送台灣疫苗 蔡英文表達感謝
日本再捐台100萬劑疫苗 趙少康：我是蔡英文都不好意思

日本再捐台100萬劑疫苗 趙少康：我是蔡英文都不好意思
東奧倒數 5國6選手染疫 第5波疫情恐東奧期間來襲

東奧倒數 5國6選手染疫 第5波疫情恐東奧期間來襲
時隔3周 日本決定7月中前再援台100萬劑AZ疫苗

時隔3周 日本決定7月中前再援台100萬劑AZ疫苗

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
新罕布夏州一家餐館老闆左瑞拉發現客人留下一筆1萬6000元的小費，讓他喜出望外。（取材自臉書）

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

2021-06-24 01:12
「原始生活21天」挑戰全裸度過原始生活，過程困難重重。（圖：Discovery頻道提供）

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

2021-06-24 02:16
哈利與梅根接受歐普拉專訪大吐苦水。(路透)

哈利宣稱被王室斷銀根 英媒打臉：拿父親查理621萬安家

2021-06-24 03:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯