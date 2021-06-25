白犀牛艾瑪遠嫁日本 6/26東武動物公園首度亮相

六福村動物園犀牛妹艾瑪原定3月遠嫁日本，讓台日犀牛聯姻，促進犀牛血緣豐富化，因疫情直到6月8日才出發；艾瑪出嫁前一天似乎也感受到離情依依，不安地走來走去。（六福旅遊集團提供）中央社

犀牛妹艾瑪6月8日遠嫁日本 ，盼透過聯姻促進犀牛血緣豐富化。日本台灣 交流協會晚間透過臉書表示，艾瑪明天正式與大家見面，艾瑪「新家」東武動物公園於YouTube直播。

根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，全球白犀牛數量僅剩1萬8000隻。六福旅遊集團此前表示，世界各地動物園 本就透過血統管理，結合各自動物成為全球保育繁殖族群的一部分，確保繁殖族群的健康及遺傳多樣性，同時也是六福旅遊集團與日本東武鐵道集團跨國合作的目的。

六福去年9月22日與日本東武鐵道集團跨國攜手，啟動「台灣史上最大瀕危動物輸出」。本月8日，犀牛妹艾瑪從六福村野生動物園出發，搭機經過近16小時長途旅程，平安抵達日本東武動物公園。

位於東京郊外埼玉縣的東武動物公園（Tobu Zoo）主管表示，性情溫和、5歲大的艾瑪將在9月間與她首個對象相見歡，但無法保證必然能撮合配對。

這位主管說，「這頭犀牛哥現年10歲而且很大隻，我們會把牠倆送作堆，並讓牠們彼此熟識，估計交配得花一年時間；當然，如果牠們彼此看不順眼、就不會交配了，我們所能做的就是祈禱。」

艾瑪是從23頭犀牛雀屏中選，原因是性情較溫和且體型嬌小，便於飄洋過海送往異地。艾瑪原預定3月間啟程，因疫情而延宕，飼養艾瑪的保育員先開始教她識讀日文單字，像是「來」和「不」，為赴日之旅做準備。